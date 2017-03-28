Верховный суд разрешил перевозить детей без автокресел

Отныне при перевозке детей родители могут пользоваться не только автокреслами. Фото: Алексей Кунилов

Екатеринбуржец доказал право водителей использовать бустеры или иные удерживающие устройства, позволяющие пристегнуть ребёнка ремнями безопасности.

«Теперь родители-автолюбители могут избегать штрафов, ссылаясь на постановление судьи ВС РФ Владимира Меркулова», — отмечает Российское агентство правовой и судебной информации.

Решение суда было принято по иску водителя из Екатеринбурга, которого в 2010 году оштрафовали на три тысячи рублей. Екатеринбуржец перевозил своего ребёнка без автокресла, но с использованием универсального удерживающего устройства и ремней безопасности. Он пытался доказать, что имеет на это право, однако ни в ГИБДД, ни в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, ни в Свердловском областном суде его позицию не поддержали. Уверенный в своей правоте уралец дошёл до Верховного суда РФ.

Судья ВС Владимир Меркулов согласился, что специальные удерживающие устройства соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» и могут использоваться для перевозки детей. Суд отменил постановление ГИБДД о привлечении истца к административной ответственности, а также решения судов о наложении штрафа. В связи с отсутствием состава правонарушения административное дело в отношении водителя прекращено. Судья указал, что при обстоятельствах, когда достоверно установлено, что водитель применял меры безопасности при перевозке своего ребёнка (просто использовал не классическое автокресло, а специальное удерживающее устройство), решения о наложении на него штрафа не могут быть признаны законными.

Адвокаты считают, что екатеринбуржец добился важной победы в высшей инстанции как «первооткрыватель» — прежде родителям не удавалось доказать своё право пользоваться при перевозке ребёнка не только автокреслами.

«Детки нынче пошли крупные и рослые. Некоторые в 12 лет вовсе в детские автокресла не помещались. А ещё есть дети с физическими особенностями или ограниченными возможностями, которым кресла крайне не рекомендованы. Но сотрудники полиции не хотели ни слышать, ни понимать правила», — цитирует РАПСИ адвоката Людмилу Айвар.