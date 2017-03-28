Можно ли рассмешить компьютер?

Компьютерной лингвистикой Дмитрий Усталов занимается со студенческой скамьи. Фото: Павел Киев

Дмитрий Усталов уже несколько лет разрабатывает методику, которая позволит улучшить качество понимания компьютерами текста и связей между словами, без чего невозможно создать искусственный интеллект. Сумма гранта невелика — 20 тысяч долларов, хоть и не деньги это вовсе, а эквивалент доступа к мощным вычислительным ресурсам компании. Подробнее о совместном проекте с учёными Дармштадтского технического университета Дмитрий рассказал «ОГ»:

— Меня всегда интересовал вопрос связи человеческого и машинного интеллекта. Особенно — как машины могут помочь людям лучше понимать друг друга? Я начал изучать этот вопрос в 2010 году, будучи студентом Физико-технологического института УрФУ.

— А почему Майкрософт, а, скажем, не Сколково или уральский суперкомпьютер «УРАН»?

— Насколько я понимаю, Сколково и другие институты развития ориентированы на более поздние этапы научно-исследовательских работ. Мне и моим коллегам необходимо было машинное время для проведения различных вычислительных экспериментов. Из-за специфики задачи нам требуется много оперативной памяти и наличие видеокарт для ускорения вычислений. Нужное оборудование стоит очень дорого, но некоторые компании бесплатно предоставляют доступ к нему. Это Амазон, Майкрософт, Гугл. Мы обратились к Майкрософт, потому что уже был опыт работы с его облачной платформой Азур, и у компании есть программа грантов для исследователей. На лицевой счёт зачисляется некоторая сумма, которой можно оплачивать услуги сервиса. Выделенных средств нам хватит ровно на год.

Есть программы финансирования вычислительных центров и в российских университетах и институтах, но там выполнение задач идёт в пакетном режиме. Похоже на конвейер. На входе есть команда, машина начинает её выполнять, и пока не закончит, всё заблокировано. Мы могли бы воспользоваться кластером «УРАН» Института математики и механики УрО РАН или кластером в УрФУ, но они оба ориентированы на пакетную обработку. А наши задачи связаны с интерактивной обработкой: нужно зайти в машину, попробовать разные вещи, посмотреть результаты и, возможно, поменять задачу. Наш подход создал бы огромные неудобства для других пользователей, а грант позволяет не отвлекать их от своих исследований.

— А компьютер, понимающий тексты, искусственный интеллект способны оценить и понять юмор, шутку? Скоро же 1 апреля…

— Машины не умеют думать, но способны обнаруживать очень сложные закономерности в данных, которые мы им показываем. Этот процесс называется машинным обучением. Распознавание юмора, иронии, переносного смысла, эмоциональной окраски текста — все эти задачи достаточно успешно решаются при помощи машинного обучения. Это не значит, что машина способна испытать эмоции или понять шутку. Это означает только то, что представленный фрагмент текста содержит некоторые признаки, похожие на ранее показанные примеры шуток. Закономерности в языках довольно легко формализуются и усваиваются, и на практике этого оказывается вполне достаточно. Такие технологии широко используются.

— А машине всё равно — на английском языке вы с ней общаетесь или на русском?

— С каждым годом разница в языках для машин нивелируется. Методы, которые применяются сегодня, сильно отличаются от тех, что были популярны 30, 20 или даже 10 лет назад. Сегодня модели языка основываются на статистических закономерностях. Становится всё менее важно, какой язык используется в качестве материала для исследования.

На стажировке в Дармштадте мы занимались преимущественно английским языком. Но изначально задача распознавания связей между словами была сформулирована для русского языка.

— Кроме научного интереса, возможна ли практическая польза?

— Полученные результаты могут найти применение при разработке интеллектуальных систем. Здесь главная задача — «объяснить» машине, как устроен мир. Для этого есть специальные базы знаний, записанные на машинных языках, со сведениями о том, какие существуют виды объектов и как они соподчинены. Мы сможем расширить модель, объединить её с другими нашими результатами и снизить системные требования для расчётов. Планируем также предоставить другим исследователям возможность пользоваться тем, что сделали, в гораздо более простых конфигурациях. Это важно, потому что не все могут себе позволить дорогое оборудование и машинное время. Сначала надо сделать нечто работающее, а уже потом «сжать» всё до разумных для практического применения пределов.