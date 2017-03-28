Областная газета
Общество 28 марта 2017, 19:47

Мошенники вышли на улицы с копилками, на которые нанесены названия уважаемых НКО

Люди, желающие помочь инвалидам, больным детям, животным, рискуют перечислить деньги мошенникам, которые появились в Интернете под видом благотворительных фондов. Зачастую они используют названия реальных НКО, собирающих пожертвования. Тем самым всей системе благотворительности в России наносится непоправимый ущерб. Письмо об этом генеральному прокурору Юрию Чайке написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Владимир Слепак, сообщает «Российская газета».

В письме говорится о том, что мошенники уже вышли на наши улицы с копилками, на которые нанесены названия уважаемых НКО. Это свидетельствует об отсутствии контроля за механизмами сбора благотворительных пожертвований и ведёт к утрате доверия к благотворительным фондам со стороны гражданского общества.

— У нас с телеэкранов и в Интернете бесконечно взывают о помощи. Слушать это тяжело, особенно, когда речь идёт о больных детях. Хочется помочь, и узнавать, что чьей-то добротой воспользовались жулики, очень неприятно, — сказал «ОГ» заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий. — Но появление этих «двойников» — результат постоянного попрошайничества, которое я бы назвал национальным унижением. В стране большое количество лечебных заведений, ежегодно тратятся огромные суммы на закупку оборудования. До каких пор мы будем побираться? Что касается милосердия, я как человек религиозный предпочитаю оказывать помощь непосредственно нуждающимся. Разве для этого нужны посредники, которые часть собранных средств используют на своё существование?

  • Опубликовано в №53 от 29.03.2017 под заголовком «У благотворительных организаций появились «двойники»
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