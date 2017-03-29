Аллея гопников названа главной достопримечательностью уральского города

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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На этой неделе управление внутреннего туризма Скипидарска составило список главных городских достопримечательностей, которые должны вызвать интерес у жителей всего мира.

ПАМЯТНИК ОСНОВАТЕЛЯМ СКИПИДАРСКА — бобрам Бобе и Стыдобе, построившим в 1713 году плотину на месте будущего завода, а затем и города. Плотина действует до сих пор.

ПЕРВАЯ СКИПИДАРСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. На самом деле это пересохший в 1748 году колодец, со дна которого с 1748 года видно звёзды.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПУП СКИПИДАРСКА. Точка на пересечении самого длинного и самого короткого размеров города (ул. Маршала Ленина и Главного проулка). Пуп обозначен белой мраморной плитой с дыркой, в которую входит палец.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ СКИПИДАРСКА. Расположен на минус третьем уровне парковки под бывшим Скипидарским ЦУМом (ныне — ТРЦ «Мегамагаз»).

«УРНА СЧАСТЬЯ». Знаменитая урна в парке имени С. Крамарова. По поверью, если с первого раза попасть в урну мусором, то тебе будет счастье.

АЛЛЕЯ ГОПНИКОВ. Представляет собой крытую тёмную галерею с разбитыми фонарями, со скамейками, на которых можно сидеть, лишь забравшись на сиденья с ногами. Вход платный, выхода нет. Расположена на ул. Академика Гоппе.

ПЕШЕХОДНЫЕ ВОКЗАЛЫ — Северный (ул. Прихожая) и Южный (ул. Похожая).

СИМВОЛ ПЛОДОРОДИЯ. Огромная куча конского навоза, сделанного из бронзы, располагается на площади Садоводов напротив здания Управления сельского хозяйства.

КАМЕННЫЙ БАТУТ, на котором могут попрыгать все желающие. Расположен на ул. 40-летия КЛБСМ.

ЧАСЫ, ВЕДУЩИЕ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ времени до Страшного суда (ул. Числа Зверева).

ПАМЯТНИК МАЛЬЧИШУ-ПЛОХИШУ в «Кибальчиш-центре» (ул. Героев Гражданской Панихиды, 4). В народе получил название «Пацан-на-измене».

НАДУВНОЙ ТАНЦУЮЩИЙ ПАМЯТНИК ПЕРВОМУ МЭРУ СКИПИДАРСКА (аэромэр Разбойников Е. Е., поддуваемый компрессором). Расположен возле здания 1-й городской клинической администрации.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ТУРНИК во дворе мэрии (у турника нет столбов).

Великолепный БРАКОРАЗВОДНЫЙ ДВОРЕЦ (ул. Всеобруча, 7).

ПАМЯТНИК ИЗОБРЕТАТЕЛЮ СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Монумент-аттракцион в виде зашуганного мужика, закрывающего руками голову. Каждый может подойти и пнуть его под зад, благо сзади памятник обит резиной. Ну и, конечно же, памятник оборудован счётчиком пинков.

Единственный в мире ТЕАТР ЛЁГКОЙ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ (ул. Ватко и Пинцетти, 17).

ДВОРЕЦ ДВОРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.

Постоянно действующая ВЫСТАВКА МОШЕК. Расположена в помещении магазина «Мир свалки».

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ АНЕКДОТОВ (ст. метро «Беломедведково», Берёзовая ветка Скипидарского метрополитена).

ДЕДПИХТОВАЯ РОЩА (ст. «Буйно-Разумовская», Пихтовая ветка Скипидарского метро).