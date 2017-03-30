Невозможно не замечать титанические подвижки, вызванные российской революцией во всем мире

«Революция, 100 лет Красному Октябрю» — одна из многих французских книг, посвящённых 100-летию русской революции. Фото предоставлено С. Дыбовым

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Дыбов, историк-исследователь, председатель ассоциации «Memoire Russe» («Русская память»), член общества «Memorial Normandie-Niemen» (Гренобль, Франция):

— Благодаря друзьям с Урала узнал о вашей рубрике, почитал на сайте газеты несколько монологов, и вот — возникло желание высказаться. Ведь история революции — история моей родины.

100 лет назад пали последние монархии, вершившие судьбами Европы, окончательно отступив перед демократией. 100 лет назад началась ликвидация классового расслоения людей, эксплуатации человека человеком, установление социальной справедливости. Равноправие всех вне зависимости от пола, расовой или конфессиональной принадлежности.

Оценки этому событию даются самые разные — по разным причинам, но невозможно не замечать титанические подвижки, вызванные российской революцией во всём мире. Это событие планетарного масштаба, изменившее течение жизни не только в нашей стране. Более того, такие страны, как Куба, Китай, Вьетнам, не свернули и по сей день с этого пути.

Мир кардинально изменился под воздействием Октябрьской революции. Многое из того, чем мы пользуемся сейчас, даже не отдавая себе в том отчёта, стало возможным только после революции. И это, на мой взгляд, главный её результат. Сейчас трудно даже представить, что всего 100 лет назад далеко не каждый человек имел возможность лечиться, учиться, уходить в отпуск. Женщины не имели вообще никаких прав. А масса народов, ныне имеющих независимые государства, которые состоят в ООН, прежде даже не имели названий.

Да, в результате Октябрьской революции в нашей стране не было построено идеальное государство и коммунизм во всём мире. Кроме высочайших социальных достижений, были и серьёзные недоработки, приведшие к развалу СССР, последствия которого ощущаются и по сей день.

Можно много и долго спорить, чего было больше в том революционном переустройстве мира — позитивного или негативного, кому стало лучше, кому хуже, где мнимые недостатки и достижения, а где подлинные, куда нас приведёт нынешнее распутье. Но то, что Великая Октябрьская революция была одним из величайших событий, оказавших радикальное влияние на ход мировой истории в ХХ веке, — этого отрицать нельзя.