Свердловчанин, напавший с ножом на падчерицу, арестован

Житель Белоярского района Свердловской области, напавший с ножом на восьмилетнюю дочку сожительницы, арестован. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по статье «покушение на убийство малолетнего». Напомним, 22 марта ранее судимый житель одного из сёл Белоярского района нанёс несколько ножевых ранений ребёнку, после чего скрылся. Задержать его удалось только 27 марта в Екатеринбурге. У следствия есть все основания полагать, что ребёнок мог погибнуть, если бы не своевременно оказанная медицинская помощь: раненую девочку обнаружили соседи и вызвали скорую помощь. По уголовному делу ведётся сбор доказательной базы, сам обвиняемый до суда будет находиться под стражей.

В Ревде проверяются обстоятельства травмирования шестимесячного младенца. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошёл возле детской поликлиники ещё на прошлой неделе. Молодая мама с полугодовалым ребёнком шла на прием в детскую поликлинику. Недалеко от крыльца она поскользнулась и упала на спину. На следующий день у 6-месячного ребёнка был диагностирован перелом бедра. С целью установления места и обстоятельств сотрудники прокуратуры проверяют показания пострадавшей стороны и очевидцев. Запрошены документы из медицинского учреждения для выяснения степени тяжести причинённого вреда здоровью ребенка. Меры прокурорского реагированию будут приниматься по результатам проверки.

В Кольцово таможенники предотвратили вывоз в Германию киотного креста XVIII века. Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово пресекли попытку гражданина Германии вывезти из России предмет, представляющий культурную ценность. Как сообщили в Кольцовской таможне, в зале вылета в багаже мужчины был обнаружен пятнадцатисантиметровый металлический крест без необходимых разрешительных документов. Для решения вопроса об исторической и культурной ценности предмета сотрудники таможни обратились к экспертам, которые подтвердили: представленный предмет является «крестом киотным Распятие Христово с Херувимами, декорированный стекловидной эмалью синего цвета; предположительно период создания — вторая половина XVIII — первая половина XIX веков». В отношении иностранца ведётся расследование. Скорее всего, гражданина Германии ждёт административный штраф и конфискация товара.

В Нижнем Тагиле школьница серьёзно пострадала при падении на детской площадке. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, в марте текущего года на детской площадке одного из дворов по улице Щорса девочка поскользнулась и упала, получив ушибленную рваную рану верхней губы и верхней челюсти. Сейчас следователи в рамках проверки проверяют, в полной ли мере сотрудники обслуживающей дом управляющей компании выполняли функции по уборке прилегающей к дому территории. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники ребёнка, устанавливаются возможные очевидцы происшествия. По итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.