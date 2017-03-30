Призраки, зубы Черчилля и другие лоты аукциона eBay

Вставные зубы Уинстона Черчилля были выставлены на аукцион сыном дантиста, который в своё время сделал их для британского государственного деятеля . Фото: novate.ru

На днях на просторах Интернета случился курьёз. Продавец из Москвы выставил на интернет-аукционе eBay две фотографии. На одной изображён актёр Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица «с железным крестом и знаком НСДАПа». На втором снимке — актёр Леонид Куравлёв в роли оберштурмбанфюрера СС Курта Айсмана (подпись к фото: «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году»). Об этом пишет «Лента.ру».

На странице товара нет ни слова о том, что эти фотографии являются кадрами из советского сериала «Семнадцать мгновений весны». Каждый лот стоит 2,99 доллара, или около 170 рублей. Продавец обещает отправить «редкие снимки» в любую точку мира. Впрочем, за время существования крупнейшей в мире торговой интернет-площадки что только на ней не продавалось.

30-летняя американка Карри Смит выставила на продажу… свой лоб под рекламу. Столь необычное рекламное место за 10 тысяч долларов приобрело казино Golden Palace. За 23 тысячи долларов ушли с молотка искусственные зубы известного политика Черчилля.

С аукциона была продана яхта за 85 миллионов долларов и вилла на Майорке с золотыми дверьми за 28 миллионов долларов. Студент из Англии сумел продать одно кукурузное зернышко за 1,2 фунта, а хозяин сайта MagicGoat.com нашёл покупателя на содержимое своего мусорного ведра. Благодаря eBay американец Майкл Фосетт получил 50 тысяч долларов за старую пыльную банку, утверждая, что в ней находится призрак.

Неизвестный австралиец выставлял на аукцион всю Новую Зеландию со стартовой ценой в один цент. А бельгийский учитель в знак протеста против политического кризиса хотел продать Бельгию. Естественно, что столь абсурдные торги были закрыты.