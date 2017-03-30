Вневедомственная охрана Росгвардии показала «ОГ» профессиональную «кухню»

Росгвардейцы проверяют документы у подозрительных граждан, «пробивают» машины, имеющие вид брошенных или бесхозных, на предмет угона или розыска. Фото: Александр Поздеев

Вневедомственная охрана — одна из самых боеспособных структур Росгвардии. Её сотрудники ежесуточно заступают на дежурство по охране общественного порядка, объектов и имущества граждан. В составе одного из экипажей группы задержания находился наш корреспондент.

Сегодня один из экипажей роты вневедомственной охраны Росгвардии, несущей службу в Орджоникидзевском районе, «усилили» корреспондентом «ОГ». Всё, как положено — шлем, бронежилет. Только оружия нет, хватает и того, что бойцы группы задержания вооружены автоматами.

Экипаж в составе двух полицейских принимает на борт пассажира — журналиста «ОГ». Сегодня в плане — патрулирование Эльмаша. От отдела внутренних дел (с полицией Росгвардия продолжает плотно взаимодействовать) поступает заявка: произошёл уличный грабёж в районе улицы Даниловской, есть обращение потерпевшего, надо по возможности проверить окрестные дворы. Заявку принимаем, едем в указанном направлении, но не успеваем проехать и пару кварталов, как задача меняется. Снова заявка от ОВД: на Вали Котика в подъезде лежит мужчина. Состояние непонятное, жильцы боятся. Мы оказываемся ближайшим экипажем.

Вневедомственная охрана Росгвардии проверяет сообщение о трупе. Фото: Александр Поздеев

Машина разворачивается на перекрёстке и въезжает во двор. По счастью, мужчина, напугавший жильцов дома оказывается просто сильно пьяным, буквально до потери сознания. Принимается решение, несколько необычное, казалось бы, для полицейских: вызвать «скорую». Впрочем, ничего необычного тут нет. Мужчина, хотя и пьян, но опасности для окружающих не представляет. А вот замёрзнуть ночью может запросто. Пока мы ожидаем приезда медиков, пьяный гражданин трезвеет, приходит в себя и даже вполне может назвать свои данные — кто, где живёт, возраст и кем работает. К приезду же кареты скорой помощи и вовсе имеет вид слегка выпившего, отказывается от госпитализации и его отпускают.

К приезду кареты скорой помощи «пострадавший» имеет вид слегка выпившего, отказывается от госпитализации и его отпускают. Фото: Александр Поздеев

За то время, что мы тратим на любителя горячительных напитков, темнеет уже окончательно. Необходимо выдвигаться в район патрулирования. Мы ездим кругами по дворам Эльмаша: по словам полицейских, в этих дворах нередко происходят задержания. Однако на этот раз всё более или менее спокойно. На Даниловской тоже иже нечего искать: давешних грабителей, конечно, уже след простыл. Объезжаем по кругу чуть не весь Эльмаш — Баумана, Войкова, Калиновские разрезы, Фрезеровщиков. Росгвардейцы проверяют документы у подозрительных граждан, «пробивают» машины, имеющие вид брошенных или бесхозных, на предмет угона или розыска. Всё чисто.

Уже становится скучно, когда приходит сообщение: на улице Избирателей незаконное проникновение в охраняемую квартиру. Район не наш, но требуется помощь. Выдвигаемся, но уже с мигалками и сиренами. Проникшим в охраняемую квартиру оказывается сильно пьяный молодой человек. Зачем он по внешней стене забрался на второй этаж, разбил окно жителям одной квартиры и забрался в другую — предстоит выяснять сотрудникам ОП №15. Однако доставлять задержанного — задача ОВО. Мужчину на двух патрульных машинах везут в отдел: «лада» вообще-то не предназначена для перевозки задержанных. В результате двое полицейских конвоируют гражданина на заднем сидении, а водитель второй машины едет, чтобы сразу же забрать напарника.

Росгвардейцы «пробивают» машины, имеющие вид брошенных или бесхозных, на предмет угона или розыска. Фото: Александр Поздеев

Такой «фокус» нам придётся повторить за ночь несколько раз. Не проще ли тогда использовать полицейские «УАЗы»? Не проще, отвечают мне. «УАЗ» машина не скоростная, на поворотах неустойчивая, за три минуты на «сработку» не успеет. А на «ладе» практически всегда экипажи укладываются в трёхминутный норматив. Тем более, что маршруты патрулирования выстроены таким образом, что один из четырёх экипажей всегда находится примерно на этом удалении от охраняемых объектов…

…Последний вызов оказывается ложным. Хозяева квартиры в доме на Победы дверь открывать отказываются и утверждают, что полицию не вызывали. Экипажи получают «отбой». Мы возвращаемся в отдел и я сдаю амуницию в «оружейку». Для меня дежурство на сегодня закончилось.

— Вот такая у нас работа, — рассказывает командир отделения, Александр. — В Росгвардию нас передали совсем недавно, многие вопросы пока не утряслись, но будем надеяться, что всё в ближайшее время будет приведено в соответствие. Но это всё мелочи. Главное в нашей работе — не расслабляться, и тогда всё будет хорошо.