Областная газета
Общество 31 марта 2017, 06:00

В регионе увеличат число камер для слежения за лесными пожарами

Система мониторинга лесных пожаров sverdlovsk.lesohranitel.ru

На охрану уральских лесов от пожаров в 2017 году будет направлено свыше 200 миллионов рублей.

Областной бюджет практически на треть увеличил объём финансирования этой деятельности и выделил более 133 миллионов рублей, остальные средства поступят из федеральной казны. Об этом вчера, 30 марта, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального кабмина.

— Пожароопасный сезон у нас достаточно длительный — с апреля и до глубокой осени. Вопросы пожарной безопасности в лесах области должны находиться на особом контроле всех ответственных ведомств и глав муниципальных образований, — отметил Евгений Куйвашев.

Директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков отметил, что проведены проверки готовности 30 пожарно-химических станций и пяти авиаотделений Уральской авиабазы, которая также будет задействована в тушении пожаров на землях лесного фонда. Для авиационной охраны лесов от пожаров планируется привлечь вертолёт МИ-8, три самолёта М-12 и четыре самолёта АН-2.

— Кроме того, для обнаружения очагов возгорания используется система видеомониторинга «Лесохранитель», включающая 63 камеры наблюдения, установленных на вышках сотовой связи, — сообщил Олег Сандаков. — Такая система используется с 2014 года и покрывает 20 процентов площади лесов и более 60 населённых пунктов. Через сайт ГУ МЧС России по Свердловской области система видеомониторинга доступна всем гражданам, которые в случае обнаружения лесного пожара могут сообщить о нем в специализированные службы (адрес сайта — sverdlovsk.lesohranitel.ru).

Губернатор поручил подготовить предложения по увеличению количества видеокамер на вышках для повышения эффективности видеомониторинга за счёт большего охвата площади лесов такой системой наблюдения.

Также на заседании регионального правительства с докладом выступил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко. По его словам, Средний Урал к пожароопасному периоду готов. Своевременно разработан план мероприятий и сформирован штаб из 14 министерств и ведомств, проведены учения по тушению пожаров.

  • Опубликовано в №55 от 31.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

Первая английская оперетта на сцене Свердловской музкомедии

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Юду: доставка по Москве курьером здесь.

Прокат пежо партнер без водителя в Москве на Алтуфьевском, гарантии.

Заказать сладости с доставкой на дом, подробности здесь.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (31 марта)

В отчёте о первой прямой линии «ОГ» писала: «Связь с областью оставляла желать лучшего, и наш гость, не жалея связок, кричал: «Алло!» и призывал на помощь: «Дорогая моя связисточка!» Фото: Алексей Кунилов.
Этот день в истории Свердловской области - 31 марта

Балет в двух действиях

Балет в двух действиях