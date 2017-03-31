В регионе увеличат число камер для слежения за лесными пожарами

Система мониторинга лесных пожаров sverdlovsk.lesohranitel.ru

На охрану уральских лесов от пожаров в 2017 году будет направлено свыше 200 миллионов рублей.

Областной бюджет практически на треть увеличил объём финансирования этой деятельности и выделил более 133 миллионов рублей, остальные средства поступят из федеральной казны. Об этом вчера, 30 марта, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального кабмина.

— Пожароопасный сезон у нас достаточно длительный — с апреля и до глубокой осени. Вопросы пожарной безопасности в лесах области должны находиться на особом контроле всех ответственных ведомств и глав муниципальных образований, — отметил Евгений Куйвашев.

Директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков отметил, что проведены проверки готовности 30 пожарно-химических станций и пяти авиаотделений Уральской авиабазы, которая также будет задействована в тушении пожаров на землях лесного фонда. Для авиационной охраны лесов от пожаров планируется привлечь вертолёт МИ-8, три самолёта М-12 и четыре самолёта АН-2.

— Кроме того, для обнаружения очагов возгорания используется система видеомониторинга «Лесохранитель», включающая 63 камеры наблюдения, установленных на вышках сотовой связи, — сообщил Олег Сандаков. — Такая система используется с 2014 года и покрывает 20 процентов площади лесов и более 60 населённых пунктов. Через сайт ГУ МЧС России по Свердловской области система видеомониторинга доступна всем гражданам, которые в случае обнаружения лесного пожара могут сообщить о нем в специализированные службы (адрес сайта — sverdlovsk.lesohranitel.ru).

Губернатор поручил подготовить предложения по увеличению количества видеокамер на вышках для повышения эффективности видеомониторинга за счёт большего охвата площади лесов такой системой наблюдения.

Также на заседании регионального правительства с докладом выступил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко. По его словам, Средний Урал к пожароопасному периоду готов. Своевременно разработан план мероприятий и сформирован штаб из 14 министерств и ведомств, проведены учения по тушению пожаров.