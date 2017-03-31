Областная газета
Общество 31 марта 2017, 07:00

Лечить лихача будем лопатой?

Обречённому на обязательные работы выдадут не только лопату и метлу, но и яркую жилетку, как положено для безопасности. Фото: Алексей Кунилов

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год за различные правонарушения обязательными работами были наказаны почти 265 тысяч человек. Это, как сообщают в департаменте, рекордная отметка.

В числе наказанных водители-лихачи, не оплатившие вовремя штраф, алиментщики и многие другие. То есть самые обычные люди. Отбывают обязательные работы в свободное от основных занятий время — вечером и в выходные. А место, где и как человек должен трудиться, указывают местные власти. Не путать с исправительным трудом, при котором искупить вину можно по основному месту работы с отчислениями в пользу государства или потерпевшей стороны. Нет работы — местные власти найдут.

Обязательные работы появились в КоАП в 2013 году. Изначально они предусматривались за неуплату административного штрафа. И самой массовой категорией отправленных на трудотерапию стали водители-должники. После введения новой практики лихачам стало опасно игнорировать кассу — есть риск, что придётся расплачиваться своим личным временем, и не только. Основные карательные элементы обязательных работ: неизбежность, непрестижность и… поближе к дому, чтобы видели и узнавали. Уж как ни пыталась вывернуться московская лихачка Мара Багдасарян от 595 часов обязательных работ, а всё-таки пришлось стать подсобной рабочей ГБУ «Жилищник».

У нас в области по этой части тоже интересная статистика по таким делам. В 2014 году к обязательным работам принудили 1 409 граждан, а в 2016 - уже 1 940, причём в лидерах такой практики почему-то Серовский районный суд и Железнодорожный районный суд в Екатеринбурге.

Виды работ предугадать нетрудно: уход за больными, уборка на улице и у мемориалов, чистка канализации, а могут подобрать и такую, что метла покажется очень милым времяпрепровождением. Прибраться на кладбище, например, или в коровнике, навести порядок на свалке.

В Екатеринбурге определён перечень из 11 видов работ на 166 предприятиях города — от отелей до авторемонтного завода, где вас очень ждут, непослушные ребята. С приставами не забалуешь.

  • Опубликовано в №55 от 31.03.2017
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