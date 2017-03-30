Утечка мозгов с возвратом

Технологический университет в Сиднее, где по программе «Глобальное образование» учатся уральцы, известен своей необычной архитектурой. Фото: archspeech.com

Самостоятельно поступив в один из ведущих университетов мира, вчерашний российский студент может получать по 2,76 миллиона рублей в год на протяжении всего периода обучения. Для этого надо лишь подать документы на грант, пройти конкурсный отбор и взять на себя обязательства не менее трёх лет работать на благо российской экономики.

Программа «Глобальное образование» действует с 2014 года. Согласно прежней редакции, она должна была завершиться в 2016 году. В марте правительство РФ продлило сроки её реализации до 2025 года, а также увеличило максимальный размер гранта для каждого участника программы с 1,3 миллиона до 2,76 миллиона рублей в год. Цель — укрепить кадровый потенциал российской экономики. В приоритете подготовка высококвалифицированных научных, инженерных, медицинских и педагогических кадров, а также управленцев для социальной сферы.

Стать участником «Глобального образования» может любой россиянин, получивший в нашей стране диплом бакалавра или специалиста и самостоятельно поступивший в иностранный вуз по программам магистратуры, аспирантуры либо ординатуры. Но есть одно условие: свою карьеру сразу после обучения нужно будет продолжить в одной из российских компаний, аккредитованных в рамках программы.

В «Глобальном образовании» участвуют 228 учебных заведений из 32 стран. В некоторых странах у претендентов на грант нет альтернатив. Так, в Чехии можно выбрать только Карлов университет в Праге, в Колумбии — Университет Лос-Андес, в Мексике — Национальный автономный университет Мексики. Зато в других странах достаточно большой выбор, например, те, кто решил продолжить учёбу в Великобритании, могут выбирать более чем из 30 колледжей и университетов, в список входят и такие университеты, как Оксфордский и Кембриджский. Самый большой выбор у тех, кто решил отправиться в США: в списке более 80 американских учебных заведений, в том числе Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Поступить в вуз своей мечты нужно самостоятельно, что сделать, безусловно, непросто. И уже имея на руках документ, подтверждающий факт зачисления, можно подавать документы на грант. Те, кому посчастливилось пройти конкурсный отбор, должны подписать соглашение, в соответствии с которым участник программы в течение 30 дней после окончания обучения должен вернуться в Россию и в течение трёх месяцев трудоустроиться в одну из 607 аккредитованных организаций, в числе которых вузы, НИИ, крупные промышленные компании (такие как Ростех, Рос-атом, РУСАЛ, СИБУР и другие).

Сумма гранта немаленькая — 2,76 миллиона рублей в год. Это деньги на оплату образования и сопутствующих расходов — проезда до учебного заведения, медицинской страховки, проживания, питания, приобретения учебной литературы. Тот, кто впоследствии откажется выполнять обязательства, связанные с трудоустройством, должен будет вернуть сумму в трёхкратном размере.

Реализацией программы «Глобальное образование» по заказу Министерства образования и науки РФ занимается Московская школа управления «Сколково».

— За три года существования программы из Свердловской области поступило 158 заявок, — рассказала «ОГ» руководитель направления программы «Глобальное образование» Центра образовательных разработок МШУ «Сколково» Ксения Иваненко. — Гранты получили 17 человек, из них 15 человек — выпускники Уральского федерального университета, ещё двое — выпускники Нижнетагильского государственного социально-педагогического института и Уральского архитектурно-художественного университета. Что касается УрФУ, он занимает третье место среди всех российских вузов по количеству победителей программы, cразу после МГУ и СПбГУ.

По её словам, самая популярная страна у свердловчан-участников программы — Австралия: девять человек занимаются в университетах Мельбурна, Квинсленда, Монаша, Технологического университета Сиднея. На втором месте по популярности — Великобритания, пятеро выходцев из нашего региона покорили университеты Оксфорда, Кембриджа, Глазго, Шеффилда и Манчестера. По одному студенту обучаются в Голландии и Италии.

— Уральцы осваивают программы как магистратуры, так и аспирантуры. Круг выбранных направлений широк: от информационных систем и технологий строительства до педагогики и общественного здравоохранения, — отметила Ксения Иваненко.

В этом году екатеринбургские студенты вновь планируют попытать счастья в «Глобальном образовании».

— У меня есть твёрдое намерение поступить в зарубежный вуз и стать участницей программы, я подробно изучила все условия участия. Если всё получится, я обязательно расскажу о своём опыте, — сказала «ОГ» студентка УрФУ Мария Барабанова.

Кстати В 2014 году победителями конкурсного отбора в рамках программы «Глобальное образование» стали 10 человек, в 2015 году — 138, а в 2016 году — 350 человек. Ожидается, что в 2017 году гранты получат около 300 человек.