Газовика, отравившего троих свердловчан, ограничили в свободе на один год

Слесаря газовой службы из Кировграда признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, приговор сотруднику компании «Газэкс» вынес Кировградский городской суд. Как было установлено следствием и судом, в феврале прошлого года Сумин нарушил правила ремонта газового оборудования, не установив газоотводящую трубу на патрубок водонагревателя и не обеспечил герметичность соединения, однако составил акт сдачи-приёмки выполненных работ и получил деньги в качестве оплаты работы. В тот же день двое находившихся в квартире малолетних детей и их мать были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Сам осуждённый свою вину не признал. Ближайший год он будет ограничен в свободе: ему будет запрещено находиться вне квартиры после 22:00 и менять место жительства без уведомления правоохранительных органов.

В Богдановиче водитель ГАЗели сбил пешехода. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, смертельное ДТП произошло в четверг, 30 марта, в 11:15. Во дворе дома №12 по улице 8 Марта, 28-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель, при движении задним ходом от магазина совершил наезд на 55-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи. По факту ДТП ведётся расследование, в ходе которого будет установлена степень вины каждого из участников.

В Екатеринбурге приставы конфисковали у осуждённого дорогую иномарку. Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Свердловской области, за осуждённым за превышение должностных полномочий мужчиной числился долг в размере 8,5 миллионов за материальный ущерб, нанесённый Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Приставами было установлено, что мужчина владеет двумя транспортными средствами: раритетным отечественным внедорожником ГАЗ-69 и японским внедорожником Toyota Highlander. Последний был разыскан, и несмотря на протесты должника, арестован в пользу государства.

На дорогах региона в двух авариях пострадали семь свердловчан. В течение дня 30 марта в Свердловской области были зарегистрированы две крупных автомобильных аварии, в которых пострадали семь человек. Как сообщает ОблГАИ, в Асбесте на 1 км автодороги Городское кладбище — Грязновское, водитель автомобиля Iran Khodro Samand выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Renault Logan. В результате травмы получили четыре человека. Позднее в Тавдинском городском округе 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь из города Тавда в посёлок Азанка, на 3 километре автодороги неправильно выбрал скорость движения, не учёл состояние проезжей части, допустил выезд на сторону дороги предназначенную для встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом ГАЗ, совершавшим рейс между Азанкой и Тавдой. Травмировано три человека, в том числе сам виновник аварии.

В Нижнем Тагиле выясняются обстоятельства инцидента с участием автомашины такси. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, местная жительница обвинила водителя в том, что он увёз с места конфликта её малолетнего ребёнка. Как было установлено следователями, вечером 25 марта женщина вызвала такси, чтобы уехать из гостей, но не предупредила диспетчера, что едет с детьми. Прибывший водитель выполнять заказ отказался, так как машина не была оборудована специальными детскими удерживающими устройствами. Женщина тем не менее села в салон и, чтобы убедить водителя ехать, вызвала на помощь родственников. В ходе конфликта гражданка с одним из детей вышла из машины, а водитель, думая, что избавился от агрессивных клиентов, уехал. Чуть позже мужчина увидел ребёнка на заднем сидении и сразу же обратился к полицейским, которые и передали несовершеннолетнего его матери. Никакого вреда ребёнок при этом не получил. По итогам доследственной проверки органами СКР будет принято процессуальное решение.