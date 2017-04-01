В Екатеринбурге сегодня на площадке Уральского центра промышленности и дизайна состоится III фестиваль постной кухни.
Участие в мероприятии примут храмы и монастыри столицы Урала и Свердловской области, а также кафе, рестораны и просто горожане, увлекающиеся кулинарией.
Фестиваль с каждым годом набирает популярность. В прошлом году его посетило десять тысяч человек. У гостей будет возможность принять участие в мастер-классах от шеф-поваров.
По традиции, на фестивале ожидаются и звёздные гости — члены команды КВН «Уральские пельмени».
Кстати, в ближайшем номере «ОГ» можно будет прочитать интервью с Валентиной Пономарёвой, главным поваром трапезной духовно-просветительского центра «Царский».
Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и её коллеги по команде станут звёздными гостями III фестиваля постной кухни. Фото: ekaterinburg-eparhia.ru
- Опубликовано в №56 от 1.04.2017