Фестиваль пройдёт с 11:00 до 16:00. Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

В Екатеринбурге сегодня на площадке Уральского центра промышленности и дизайна состоится III фестиваль постной кухни.

Участие в мероприятии примут храмы и монастыри столицы Урала и Свердловской области, а также кафе, рестораны и просто горожане, увлекающиеся кулинарией.

Фестиваль с каждым годом набирает популярность. В прошлом году его посетило десять тысяч человек. У гостей будет возможность принять участие в мастер-классах от шеф-поваров.

По традиции, на фестивале ожидаются и звёздные гости — члены команды КВН «Уральские пельмени».

Кстати, в ближайшем номере «ОГ» можно будет прочитать интервью с Валентиной Пономарёвой, главным поваром трапезной духовно-просветительского центра «Царский».

Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и её коллеги по команде станут звёздными гостями III фестиваля постной кухни. Фото: ekaterinburg-eparhia.ru