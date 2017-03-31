Свердловчанин, с топором напавший на электриков, предстанет перед судом

В Среднеуральске завершено расследование в отношении 40-летнего предпринимателя. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, в ближайшее время гражданин предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство двух человек. По версии следствия, 1 января этого года обвиняемый прибыл на территорию местного подразделения «Облкоммунэнерго» на улице Советской, вооружённый ножом и топором и совершил нападение на двоих находившихся там дежурных электриков. Нападение, в результате которого один из энергетиков получил телесные повреждения, сопровождалось устными угрозами убийством. Электрики сами смогли обезвредить буйного мужчину, после чего передали его вызванным полицейским. Гражданин свой поступок объяснил тем, что в его доме пропал свет, и виноваты в этом энергетики.

В Новой Ляле двое местных жителей напугали продавца муляжом гранаты. По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл в минувший четверг, 30 марта в посёлке Юрты. Участковому уполномоченному поступила информация о том, что нетрезвый мужчина, угрожая продавцу гранатой похожей на «лимонку» Ф-1, совершил разбойное нападение на сельский магазин. Прибывшая на место полицейские установили, что в единственный в посёлке магазин в дневное время ворвались двое пьяных местных жителей, в руках одного из них была граната. Мужчины начали требовать водку, угрожая в противном случае «всё взорвать». Продавец, восприняв угрозу как реальную, передала ему алкоголь. Установить личности налётчиков не составило труда: в маленьком населённом пункте все друг друга знают в лицо. К моменту визита полицейских оба налётчика распивали спиртное, похищенное из магазина. Несмотря на то, что граждане пытались объяснить случившееся «неудачной шуткой», отвечать им придётся всерьёз: возбуждено уголовное дело по статье «разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Рецидивисту из Берёзовского за убийство четырёх человек грозит пожизненное заключение. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего ранее неоднократно судимого Югриса Багауыва передано в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. За совершённое преступление мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, следствием установлено, что в конце декабря 2016 года в вечернее время Багауыв распивал спиртные напитки со своими знакомыми жителями Берёзовского — двумя мужчинами и двумя женщинами. Между собутыльниками произошел конфликт, после чего ночью обвиняемый вооружился топором и убил сперва мужчину и женщину, спавших в гостиной на диване, а затем ещё двоих, ночевавших в спальне на кровати. После этого, спрятав трупы в подпол дома и, желая скрыть преступление, совершил поджог. Свою вину Юргис Багауыв признал полностью, экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был вменяемым.

Свердловские приставы арестовали у должника оружейный арсенал. Как сообщает управление ФССП по Свердловской области, приставы арестовали у должника, который является заядлым охотником и коллекционером, российское гладкоствольное ружье «ИЖ-81», одноствольные ружье «ИЖ-К», карабин «Вепрь-К», самозарядный карабин «Taurus CT9 G2», карабин со складывающимся прикладом «Сайга-МК-03», самозарядную винтовку Токарева «CBT», пистолет-пулемёт Шпагина «ППШ-О» и травматический пистолет «Лидер». Как отметили в УФССП, арест произведён у того же самого должника, у которого на днях был арестован в пользу государства внедорожник Toyota Highlander. Мужчина ранее был осуждён за превышение полномочий и обязан возместить государству ущерб в размере порядка 8,5 миллионов рублей. На этот раз действиям судебного пристава-исполнителя при составлении акта о наложении ареста своего опасного имущества мужчина не препятствовал.