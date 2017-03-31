На месте бывшего Уралтрансмаша построят ЖК

Заместитель главы горадминистрации Екатеринбурга Алексей Белышев (слева) и заместитель губернатора Сергей Швиндт сошлись во мнении, что необходимо пересмотреть очередность работ на дорожной сети нового жилого квартала. Фото: Александр Зайцев

В пятницу, 31 марта, архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области обсудил проект планировки и межевания территории квартала в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова (речь о территории, ранее принадлежавшей Уралтрансмашу). В целом проект одобрили, но с оговорками.

Напомним, на этом месте в ближайшие 10 лет РМК и ГК PREMIER планируют строительство многофункционального жилого квартала. Проект рассмотрели на Градсовете повторно, поскольку на общественных слушаниях местные жители проголосовали против. Вчера в ходе обсуждения председатель правления Свердловского отделения Союза архитекторов России Сергей Алейников объяснил, что у многих из них на месте, где будет строиться новый квартал, расположены гаражи (их около тысячи). По словам главы ГК PREMIER Владимира Пузанкова, сошлись на том, что людям либо предоставят альтернативные места для машин, либо компенсацию.

Большинство членов совета не устроили сроки стройки транспортной сети жилого квартала. Например, глава горадминистрации Екатеринбурга Александр Якоб подметил, что когда будут построены первые очереди комплекса, движение на двухполосной Азина парализует. Дело в том, что Мельковский проезд, который должен дать выход на Мамина-Сибиряка и Свердлова, в плане отнесён к последним очередям застройки. Получается, выезд будет только на Азина. В итоге Евгений Куйвашев поручил пересмотреть очерёдность работ на улично-дорожной сети, чтобы избежать пробок.

Несмотря на то что застройщик обещал реконструировать 75-ю школу, члены Градсовета сошлись во мнении, что мест всё равно может не хватить. В итоге в ГК PREMIER публично заявили о намерении построить на территории квартала частную школу на 400 мест. Также на Градсовете сообщили, что «СМАК» должен будет переехать на новую площадку не позднее чем через 5 лет.