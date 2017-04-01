Повар трапезной Храма на Крови о том, как разнообразить постное меню

Валентина Пономарева угощает нас драниками, кабачками и бутербродами с маслом из авокадо. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня в Екатеринбурге открывается Фестиваль постной кухни. Готовить постные блюда там будут храмы, монастыри, рестораны, а также рядовые жители области, увлекающиеся кулинарией. Одна из тех, кто уже третий год принимает в фестивале активное участие — главный повар духовно-просветительского центра «Царский» (открыт рядом с Храмом на Крови) Валентина Пономарёва. «ОГ» побывала у неё на кухне и выясняла, где на самом деле готовят самые вкусные драники и почему о своем решении поститься лучше не трезвонить окружающим.

Чтобы не смотреть голодными глазами, перед интервью мы решили пообедать. Не помогло. Валентина Николаевна встречает нас в фартуке с накрытым столом. Здесь все блюда постные, но глядя на них слюнки текут. Красиво нарезаны фрукты, на блюде разложены орехи, печенье. На сковороде в этом время жарятся драники. На закуску готовы бутерброды: на чёрном хлебе масло из авокадо с орехами, травами и чесноком.

Трапезная находится на втором этаже духовно-просветительского центра «Царский». Фото: Алексей Кунилов

— Со мной работает ещё один повар — Валентина Фёдоровна. В трапезной мы кормим наших батюшек и гостей. Здесь проходят мероприятия монастырей, деловые встречи Владыки. Много интересных людей повидали: писатели, художники-реставраторы, - рассказывает Валентина Николаевна.

— Как вы справляетесь: два повара в трапезной?

— Когда большие мероприятия, приходят ребята-семинаристы. Сервируют столы, гладят скатерти, чистят картошки. Мы их кормим.

Общий зал трапезной и дверь на кухню. Фото: Алексей Кунилов

— Расскажите, как вы сюда пришли?

— Это длинная история. Мой муж был военным. На учениях Забайкалье он горел, получил травму. Стали отказывать ноги, потом совсем обезножил — передвигался на инвалидной коляске. Так ухаживала за ним 11 с половиной лет. Своим стремлением он показывал мне, как надо жить. Мы вместе ходили в Храм, иногда я оставляла его одного и сама ходила. В 2009 году почил муж. Детки выросли, внуки. Я пошла к Богу и до сих пор я здесь тружусь.

Фото: Алексей Кунилов

— А раньше вы были связаны с кулинарией?

— По молодости я закончила техникум предприятий общественного питания, потом училась в институте на товароведа. Вместе с мужем мы жили в Молдавии, там я заведовала столовой. Никогда не думала, что в зрелых годах мне придётся повторить этот опыт. Это не моя заслуга, что я здесь. Я иногда читаю молитвы и плачу, что Бог так хорошо ко мне отнесся. У наших батюшек очень тяжелый труд, наша задача быть в тени, но рядом с ними — готовить здоровую вкусную пищу. У нас есть покровитель — Преподобный Ефросин. Он покровительствует все поваров, монахинь, которые готовят на кухне.

Валентина Николаевна пробует приготовленную чечевицу. Фото: Алексей Кунилов.

— В молодости вы постились?

— Моя бабушка часто ходила в Храм. В молодости я не понимала, что такое пост, смеялась над ней. Думала: «А что будет, если подложить ей незаметно кусочек мяса?». А она бросит вермишельку в водичку, лучку добавит и такой вкусный суп получался, что я удивлялась. Напечёт пирожки с морковкой. Я спрашиваю: «С чем пирожки?». Она говорит: «Со святым духом». И вот сейчас сама дошла до того, что всё это понимаю. Наши бабушки жили дольше нас, потому что питались здоровее. А мы сейчас бежим в магазин, покупаем пельмени, а там мяса 10 процентов. Потом начинают болеть желудки. Нам добавляют усилители вкуса, а нам кажется, что мы вкусно поели.

— Сейчас идёт Великий пост, но у православных есть ещё несколько постов. Наверняка, эту кухню вы освоили уже в совершенстве.

— Среда и пятница — однодневные посты. Потом Петров пост, Успенский пост, Рождественский пост. Но этот пост самый радостный, потому что нельзя ни мяса, ни рыбы. Можно себя испытать. Но на самом деле существует множество разных продуктов и блюд. Моя бабушка, например, делала косинки из пшенной каши — это пирожки такие, добавляла туда зелени. Можно варить борщ с грибами, готовить котлеты и биточки. Смысл фестиваля — показать истинное лицо православной кухни. Если молодежь с нашей помощью увидит, как православная кухня богата пищей — это будет уже подвиг.

Фото: Алексей Кунилов

— Чем недавно пополнился список ваших рецептов?

— Я стараюсь всё время привносить какие-то новинки. Например, авокадо. Маслянистый плод, который заменяет масло. Если добавить туда орехи, травки, чеснок, получается паста. Её можно есть с гренками и первыми блюдами. На фестивале я обязательно смотрю, что интересного у других, что-то заимствую. В прошлом году мне запомнились пирожки, заливное, котлеты с нутом и чечевицей с Ганиной Ямой. Заливное из овсяного киселя и хлеб, который пекут в Верхотурском монастыре.

— Сейчас всё больше людей стараются поститься. Постная кухня перестала быть аскетичной. Появляются новые блюда, вариации. Как вы относитесь к этом веянию?

— Многие путают пост и диеты. Сейчас модно говорить: «Я пощусь». Старайтесь меньше говорить, о том, что вы поститесь. Это личное и не самое главное. Иногда бросая курить, пить пиво и смотреть телевизор ты больше пользы принесешь. Можно напечь пирожки и отнести их соседской бабушке, возможно, ей не помешает ваша забота.