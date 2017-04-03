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Общество 3 апреля 2017, 19:26

Открылась продажа льготных билетов для школьников на поезда

По данным РЖД, прошлым летом количество купленных для школьников билетов на поезда выросло на 16%. Фото: Алексей Кунилов

Со 3 апреля дня детям от 7 до 17 лет можно купить билет на всё летнее время за полцены.

Прежде скидка школьникам предоставлялась только во время учебного года, впервые её распространили на летние каникулы в прошлом году. Нынче действие льготы возобновили.

Скидка распространяется на проезд в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения в поездах дальнего следования категорий «Скорый» и «Пассажирский», в вагонах 2-го и 3-го классов, курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов). В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории России. В поездах иностранных перевозчиков скидка предоставляется с билетной части тарифа по территории РФ, информация об этом размещена на официальном сайте ОАО «РЖД».

Льготная цена на билет для детей школьного возраста предоставляется автоматически при покупке проездных документов через Интернет. Возраст ребёнка определяется на день поездки.

Кстати, для детей до пяти лет билеты на поезда дальнего следования без отдельного места оформляются бесплатно, детям от пяти до 10 лет — по специальному тарифу, который составляет 35 процентов от обычного взрослого.

  • Опубликовано в №57 от 4.04.2017 
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