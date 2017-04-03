«Мужики дело говорят...»

В России любят ругать законы. А между тем каждый из нас имеет возможность не только обсудить их во время общественных слушаний, но и изменить. Фото: Алексей Кунилов

Законы в России ругают всюду — от бабушек на лавочке до завсегдатаев соцсетей. А между тем каждый из нас имеет возможность не только обсудить, но и изменить законы — и не только во время общественных слушаний, которые сейчас проводятся повсеместно, но и в Интернете.

Открытое обсуждение законодательных инициатив действует в стране уже 10 лет — с 2007-го, последние два года — на площадке доступного для всех россиян сайта regulation.gov.ru. За время его работы здесь опубликованы для обсуждения 40 340 законопроектов. Каждая новая инициатива снабжена, кроме собственно текста, паспортом — с обязательными контактами (телефон, электронный адрес) ответственного за разработку документа человека. Так что все, кто желает, могут просто заполнить форму и высказать свои идеи, а могут связаться с разработчиком документа — обсудить детали. По статистике портала, больше четверти проектов принимаются с серьёзными поправками, так что участвовать в обсуждении смысл есть. Авторы проектов рассматривают все предложения почти в режиме он-лайн, все отчёты публикуются.

Сайт с проектами законов создавался затем, чтобы в их обсуждении мог принять участие любой гражданин России. Фото: Павел Ворожцов

— Часто встречаю людей, которые недовольны условиями жизни в муниципалитетах, но жаловаться все горазды, а повлиять на изменение ситуации мало кто готов, — говорит уральский эколог, председатель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов. — Пока большинство сограждан инертны. А ведь если молчать, то придётся жить по тем законам, которые напишут без нас — и тогда уже жаловаться на них бессмысленно: сами виноваты.

Кстати, это именно Волегов с коллегами-экологами из Челябинской области и Красноярского края выступили с предложением ужесточить наказание для животноводов, которые не утилизируют отходы по санитарным правилам.

- Особенно большой проблемой для экологии стали свиноводческие хозяйства, - поясняет «ОГ» Андрей Волегов. - Отходы свиноводчества и птицеводства должны отстаиваться в течение полугода, прежде чем утилизироваться, но сейчас редко кто соблюдает эту норму. Практически свежие, их выливают на поля. Расти на этой территории ничего не может — аммиак и ионы аммония отравляют всё кругом. До сих пор предприятиям выгоднее было заплатить копеечный штраф, чем строить отстойники.

Опубликованный на днях для обсуждения документ как раз предполагает ужесточение наказания за такие нарушения для юридических лиц до 250 000, для физических — до 2 000 рублей. Слишком жёстко или, напротив, мягко? Есть другие предложения?

— Частников, которые засоряют отходами своего свиноводческого хозяйства всё кругом, предлагаю штрафовать в размере ста тысяч, — поддерживает ужесточение норм житель Екатеринбурга Виктор Ваганов. — Знаю об этом не понаслышке: мои соседи по частному дому — такие нарушители.

Правда, о возможности обсудить новый размер штрафов Ваганов до сих пор не знал. Намеревался писать на соседей жалобу президенту страны. Или даже идти на митинг с протестом. Почему сразу такие крайние меры?

— До тех пор пока какая-то проблема не касается лично гражданина, люди у нас привыкли жить по принципу «Моя хата с краю», — считает президент Урало-Сибирской гильдии адвокатов Игорь Упоров. — Но жизнь показывает, что проблемы эффективнее решать сразу по мере возникновения — не ждать края. Не всё в государстве регулируется на федеральном уровне — есть множество вещей, которые мы можем изменить на уровнях региона и муниципалитета. Не нравится парковка авто на тротуарах? Да, сегодня штрафы за это слишком малы, поэтому эту норму нарушают. Давайте повысим штрафы для таких автохамов до трёх или пяти тысяч рублей — и увидим, как тротуары станут свободнее. Плохо, когда владельцы собак не убирают за своими питомцами во дворах? Можно предложить новый закон — обязать их это делать специальной нормой — и всё это по силам любому гражданину.

По словам Упорова, единственная проблема, с которой столкнутся граждане при изучении документов на сайте regulation.gov.ru — сухой юридический язык проектов. Возможно, по этой причине посещаемость сайта не так велика. Если портал снабдить более понятным разъяснением к проектам, то участвовать в обсуждении охотнее будут не только подготовленные эксперты, но и все неравнодушные граждане. Так принятие законов станет более живым.

Кстати Самый обсуждаемый законопроект на сайте regulation.gov.ru в этом году — поправки в закон «О любительском рыболовстве». Всего на портал поступило 278 предложений (здесь рыбаки постарались и в красках расписали, что им не нравится).Обсуждение длилось 10 дней. В итоге 22 рекомендации были учтены, 165 — учтены частично.

Несколько лет назад Упоров лично повлиял на то, чтобы законодательно защитить жителей ХМАО от весеннего паводка: его инициативу рассмотрел сначала законодательный орган региона, а потом обратился с ней в Правительство РФ — так было принято соответствующее постановление. Он объяснил, как надо действовать, чтобы внести изменения в законодательство:

Написать письмо в Законодательное собрание Свердловской области. Сегодня каждый законодательный орган в РФ имеет электронную приёмную — и принимает обращения от граждан в электронном виде, так что можно это сделать по Интернету. Законодательное собрание может как само принимать законы регионального уровня, так и выступать с законодательной инициативой на уровень федеральный.

Обращение будет иметь больше веса, если собрать к нему подписи — например, от жителей вашего дома, микрорайона или селения.

У каждого из нас есть свой депутат — муниципальный и областной. Работать с предложениями народа — их прямая обязанность.

Вполне вероятно, что на сайте regulation.gov.ru уже обсуждается закон, который вы хотите изменить: только за последнюю неделю здесь опубликовали 36 документов для обсуждения.