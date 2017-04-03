В метро Санкт- Петербурга произошёл взрыв

Причины взрыва между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге пока не известны. Фото: © https://twitter.com/Человек из интернета

Как сообщает Интерфакс,3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв мощностью 200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. По предварительным данным «Вестей», погибло 10 человек, ещё около 50 пострадали.

Напомним, это произошло в тот момент, когда город на Неве посещал Президент России Владимир Путин. Он принимал участие в медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость». Как сообщает ТАСС, глава государства прокомментировал произошедшую трагедию.

— Неизвестны причины (взрыва), поэтому об этом ещё рано говорить. Расследование покажет, — сказал Владимир Путин, начиная встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. — Естественно, всегда рассматриваются все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего — проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло.

В связи с ЧП в Санкт-Петербурге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить меры безопасности на объектах транспортной инфаструктуры региона.

Глава региона направил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

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