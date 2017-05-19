Более 15 тысяч свердловских школьников возрождают традиции пионерии

Горн, как и барабан, был одним из важнейших пионерских атрибутов, без которых не обходилось ни одно торжественное мероприятие. Фото: Галина Соколова

Всесоюзная пионерская организация зародилась 95 лет назад – 19 мая 1922 года. Сегодня её преемником можно считать Российское движение школьников (РДШ) – детско-юношескую организацию, образованную в соответствии с Указом Президента РФ в 2015 году. В Свердловской области отряды РДШ созданы в десяти муниципальных образованиях. Кроме того, во многих городах действуют свои детские объединения: «Юные тагильчане», «Юные тавдинцы», «Солнечная страна» в посёлке Бобровском и другие. В общей сложности в регионе насчитывается более 15 тысяч пионеров, готовых возродить лучшие традиции прошлого.

Ровно два года назад второклассники из кушвинской школы №3 всем классом вступили в ряды пионеров. Оказалось, что законы красногалстучной организации ничуть не устарели. Дети искренне стараются преуспевать в учёбе, совершать добрые поступки и быть заводилами в общественной жизни. Пионерским настроем довольны и педагоги, и родители.

Решение создать пионерский отряд класс Ольги Мартыновой принял осознанно. В школе действует музей детских общественных движений, перекочевавший сюда после закрытия городского Дома пионеров. Среди знамён и витрин с раритетными документами нестареющие вожатые советских времён — Людмила Казакова и Раиса Рагозина — рассказывают детям о славных традициях кушвинской пионерии. На переменках из музея на всю школу разносятся позывные горна и громогласное «Взвейтесь кострами, синие ночи».

Изучив принципы, по которым жила красногалстучная организация, юные кушвинцы решили им следовать. За два прошедших года у них это неплохо получилось. Удивительно, но законы пионеров, принятые в 1929 году, вписались в современную ребячью жизнь.

Пионеры стремятся к знанию и помогают учиться другим. В четвёртом классе нет отстающих. Более успешные ребята занимаются со слабыми. В почёте победители предметных олимпиад. Пионеры стали победителями конкурса чтецов, их выступления транслирует местное радио.

Пионеры любят Родину. Ребята изучают историю родного города, участвуют в патриотических проектах. Победив в школьном конкурсе хоров, пионеры готовятся выступить на сцене городского ДК с песней «Быть мужчиной». Перед каждым праздником пионеры делают красочные открытки и вывешивают их на дверях своих подъездов, а к ветеранам войны и труженикам тыла дети приходят в гости с творческими подарками.

Пионеры — товарищи детям рабочих и крестьян всего мира, всех народов. На родительском собрании было принято решение об оказании помощи детям Донбасса. На собранные средства приобрели медикаменты. Кроме того, дети принесли для отправки в ДНР своим сверстникам развивающие игры и канцтовары. В поддержку переселенцев с Украины был подготовлен благотворительный концерт.

Пионеры помогают слабым, охраняют природу, не позволяют мучить животных. Тут уместно вспомнить развешивание кормушек зимой и шефство над бездомными собаками и кошками.

Пионеры соблюдают чистоту, охраняя здоровье своё и других. Класс Ольги Сергеевны Мартыновой на субботники выходит без лишних напоминаний. Более того, недавно ребята провели акцию «Чистая школа». Отмыли и оттёрли почеркушки на стенах, подоконниках и скамейках.

Пионеры бодры и веселы, они строят новую жизнь. С бодростью в классе тоже всё в порядке. На лыжне и в легкоатлетической эстафете пионеры берут призовые места. Скучной их жизнь тоже не бывает. Например, на сборе, что прошёл на днях, ребята пели, играли и отгадывали народные загадки. Правда, с загадкой от Раисы Рагозиной «Туда идут — поют, а обратно — плачут» получился казус. Ребята никогда не ходили за водой с коромыслом, поэтому дружно ответили: «Фашисты».

Кстати В Екатеринбурге 19 мая в 11:00 в рамках объявленного губернатором Свердловской области Года добровольцев областное отделение Российского движения школьников проведёт праздничный марш и митинг «Всегда готов!».

В Нижнем Тагиле в 13:00 состоится праздник «Моя родина — Нижний Тагил», в 13:30 — слёт отрядов «Мы вместе», в 15:00 — хоровая ассамблея «Будущее России».

В Первоуральске в 13:00 в Центре детского творчества состоится концертная программа и флешмоб школьников.

В Лесном в 10:00 пройдёт посвящение 500 учащихся в члены РДШ.

Не нашлось только в программе современных пионеров места верности делу Ленина и стремлению стать комсомольцами. Но это не беда, общечеловеческие ценности, привитые в детстве, в будущем помогут ребятам определиться и с авторитетами в истории, и с политическими пристрастиями. А пока отряд сам является для кушвинской малышни образцом для подражания, закон «Пионер — всем ребятам пример» тоже действует.

Истории из пионерского детства Игорь Мороков, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области: — В ту пору когда я был школьником, лучших учеников принимали в пионеры 22 апреля, в день рождения Ленина, а всех остальных — 19 мая, в День пионерии. Я не был «ботаником», и мне повязали красный галстук 19 мая. Я очень гордился, что стал пионером, позвал в гости друзей, мама накрыла замечательный стол. А потом всё время ждал, что в школе дадут какое-то важное пионерское задание, но мне ничего не поручали, возможно, потому что я не отличался хорошим поведением. Но однажды классный руководитель сказала: «Игорь, тебе ответственное поручение: сходите с ребятами в лес, подготовьте площадку. Пойдём туда всем классом на 1 Мая». Мы с друзьями рванули в лес, он был недалеко, жили мы на Химмаше. Нашли подходящую поляну, придумали, где и как можно расположиться, насобирали сухих веток для костра. И какая была гордость, когда отряд собрался у школы и мне сказали: «Давай, веди!» Андрей Русаков, директор Центра европейско-азиатских исследований: — В детстве я был членом Свердловского городского пионерского штаба и знаменосцем городской пионерской организации. Безусловно, с этим было связано много ярких эмоций. В День пионерии мы стояли на посту № 1 у Вечного огня. Кстати, каждый год, вплоть до перестройки, в этот день на площади 1905 года был парад пионерских дружин. Хотя мы были представителями детского коммунистического движения, благородные дела, которыми занимались, не имели идеологической окраски. Мы организовывали тимуровские отряды, помогали ветеранам, работали инструкторами в лагерях пионерского актива, ставили различные постановки, музыкальные композиции и выступали с ними. Всё это позволяло детям почувствовать, что такое поддержка, взаимопомощь и другие ценности, которые можно назвать вечными. Пионерскими делами школьники занимались после уроков, таким образом происходила их социализация. У нас, например, каждую неделю проходили какие-то мероприятия и каждое воскресенье — собрания городского пионерского штаба. Дмитрий Ермаков, начальник штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Екатеринбурга: — Я — представитель поколения конца 80-х — начала 90-х годов, которое в детстве и юношестве было практически полностью выключено из общественной жизни. В результате, к большому сожалению, значительная часть людей моего возраста не отождествляет себя с государством. Мне кажется, сейчас задача состоит в том, чтобы не допустить такую ситуацию со следующими поколениями. Школьников с младших классов надо включать в общественную жизнь, чтобы они чувствовали свою сопричастность к делам своей страны, своё единство с государством. Надеюсь, это помогут сделать Российское движение школьников и другие детские организации, которые сейчас возрождаются и могут взять из прошлого самый полезный опыт. Марина Черкасова, председатель Свердловского регионального отделения организации «Российское движение школьников»: — Я в детстве была командиром отряда барабанщиков. С тех пор прошло 30 лет, но мы — члены отряда — до сих пор дружим и встречаемся. В нашем отряде была композитор Татьяна Якушева и много других замечательных людей, которые достигли в жизни значительных высот. Конечно же, я хорошо помню день создания нашего отряда. Это было 8 февраля, когда отмечают День юного героя-антифашиста. Кстати, в Российском движении школьников тоже нашлось место барабанщикам. В День пионерии 19 мая от ТЮЗа до Дворца творчества «Одарённость и технологии» (бывшего Дворца пионеров) пройдёт марш, в котором будут участвовать барабанщики, и в котором ребята проявят сопричастность к традициям и символам пионерского движения.