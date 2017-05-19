Чем травится народ? Пять главных факторов риска

Для человека весом в 70 килограммов смертельная доза — 700–800 миллилитров водки. Фото: Алексей Кунилов

Приказом Минфина РФ 13 мая установлена минимальная разрешённая цена бутылки водки в 205 рублей против прежней в 190 рублей. Цена на наш, увы, национальный продукт, только растёт. Не грозит ли нам повторение печальной иркутской истории, когда от употребления внутрь настойки боярышника умерло 76 человек? Этот вопрос мы задали заведующему отделением острых отравлений областной психиатрической больницы, главному внештатному токсикологу минздрава области Андрею Чекмарёву.

Всякое лекарство – яд…

— Есть известное выражение: «Всякое лекарство — яд, и любой яд — лекарство. Всё дело в дозе». Должен вам сказать, что на самом деле люди больше всего травятся не суррогатным алкоголем, а лекарствами. Центр гигиены и эпидемиологии области ведёт точную статистику, и она совпадает с нашими ощущениями — больше всего всё-таки люди травятся лекарственными препаратами. Причины самые разные — суицидальные намерения, самолечение, невнимательность. Дети часто страдают из-за своего любопытства. Поэтому мы всегда говорим: лекарства и другие токсичные вещества должны быть для них недоступны! Если это снотворные и седативные препараты, то у человека может возникнуть кома, дыхательная недостаточность, и потребуется искусственная вентиляция лёгких. Из-за того что человек какое-то время находится без сознания, какие-то структуры мозга у него могут не заработать. Получить отравление можно и от передозировки средств от простуды. В них во всех содержится парацетамол в разных концентрациях, а это совсем небезобидное лекарство и, если пить такие средства бесконтрольно, могут быть последствия.

Отравления алкоголем стоят на втором месте, но там выше уровень смертности.

Купил – выпил – умер

— Отравиться можно и нормальным, купленным в солидном магазине алкоголем. Для человека весом в 70 килограммов смертельная доза — 700–800 миллилитров водки. После такого удара по организму вполне возможны потеря сознания, затруднённое дыхание, кома и летальный, то есть смертельный, исход. Кроме того, от большой дозы зимой люди часто замерзают, присел отдохнуть, задремал — и обморозился, а то и совсем замёрз.

И совсем плохо, если в дело идёт суррогатный алкоголь. Вообще, в медицине нет такого понятия — суррогатная водка, это чисто бытовое выражение. Основные признаки подозрительных напитков вроде бы общеизвестны: мутная жидкость, осадки, плохо приклеенная акцизная марка, болтающаяся пробка, но… отравления продолжаются.

Чаще всего травятся метиловым спиртом, который недобросовестные производители добавляют в этиловый спирт, потому что он дешевле в производстве, а эффект поначалу тот же — стало весело и хорошо, а потом известная цепочка: затруднённое дыхание, кома, плюс потеря зрения и, довольно часто, навсегда. Сейчас, с внедрением единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) контроля за производством и продажей алкоголя контрафактной продукции, особенно в маленьких магазинчиках, стало меньше. А в принципе до неё считалось, что 30 процентов алкоголя сделали не на заводе. Так что ни в коем случае нельзя покупать что-либо с рук. Смертельная доза метанола — 100 миллилитров, токсическая — 20–30.

— А что скажете по поводу самогона? Делать его для внутреннего потребления разрешено, запрещена только продажа.

— Относительно безопасным считается алкоголь, произведённый с соблюдением СанПиНов. До них ли в домашних условиях при производстве самогона, браги, настоек? Тоже опасно, как и при употреблении пресловутых «фунфыриков» с настойкой боярышника в Иркутске. Там ведь произошла подмена понятий. Раньше в аптеках продавали, да и сейчас она есть, произведённую промышленным способом настойку боярышника, которая помогала при сердечно-сосудистых заболеваниях. Дозировка — 20–30 капель. Её, конечно, тоже пили маргиналы, которым наплевать на здоровье. А тут производитель выбросил в продажу жидкость с таким же названием, но исключительно для наружного применения, и это написано на этикетке, но особо жаждущим до этого нет дела, главное — на спирту! Дёшево и сердито… Продают не в аптеке, где хоть какой-то контроль есть. И особенно страшно, что стали появляться автоматы по продаже таких «фунфыриков» — абсолютно бесконтрольный поток отравы, который сумели вовремя предотвратить, правда, дорогой ценой.

Бутылочки попутал…

— На третьем месте у нас отравления бытовой химией. Всяческие очистители, отбеливатели, технические и дезинфицирующие жидкости. Причины, пожалуй, те же — суицид, с целью, как мы говорим, алкоголизации, ну и бутылочки перепутал. Поэтому если что-то отливаете в бутылку, скажем, из под минеральной воды, да ещё ставите в холодильник, надо её обязательно подписать. Вот вы, допустим, трудитесь на даче в жару. Так хочется чего-нибудь холодненького… Хлоп минералки — а там какая-нибудь жидкость для дезинфекции, которую кто-то из домашних поставил. У вас нет привычки прежде чем что-то выпить, понюхать, а чем оно пахнет? Тогда бы вы никогда не глотнули по ошибке вместо пива уксусной эссенции — наиболее частого пищевого отравления, которые занимают пятую позицию.

Лишь бы «торкнуло»

— Вы пропустили четвёртое место…

— Это наркотические отравления. Тут и говорить особо нечего, употребляют всё, что содержит хоть какой-нибудь наркотик. А в чём он содержится, неважно.

— Как-то грустно всё это…

— Могу порадовать только общей тенденцией: острых бытовых отравлений в первом квартале этого года стало меньше прошлогоднего уровня на то же время на 10,7 процента. Смертность снизилась на 16 процентов. В 2016 году примерно на 10 процентов было меньше отравлений, чем в предыдущем.