Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Мельничук, юрист «Областной газеты»:

— Октябрьская революция открыла в истории нашей страны новую страницу — именно после неё в созданной российской республике изменился основной принцип организации власти, произошёл коренной переворот во взаимоотношениях государства и общества.

В первые же дни прихода к власти большевики приняли ряд законодательных актов (декретов), которые создали юридическую основу для осуществления их власти. Вплоть до принятия первой Конституции 1918 года именно первые декреты советской власти 1917 года и представляли собой основу законодательства нашей страны.

Первые декреты советской власти, принятые Вторым съездом рабочих и солдатских депутатов, касались трёх основных вопросов — мира, земли и власти и в корне меняли всю правовую систему царской России: впервые на законодательном уровне были защищены интересы не правящей верхушки, а самого народа.

Декретом «О мире» советское государство призвало все воюющие страны заключить перемирие и сесть за стол переговоров. При этом переговоры эти должны были вестись без всяких требований об аннексиях и контрибуциях. Кроме того, декрет содержал отказ России от тайной дипломатии, а также свидетельствовал о стремлении нового правительства вести борьбу за освобождение стран и народов от колониального гнёта.

Основой декрета «О земле» был отказ от частной собственности на землю, кроме того, провозглашалась передача земли в собственность всего народа.

На том же съезде был принят и декрет «Об учреждении СНК». Совет народных комиссаров объявлялся высшим исполнительным органом власти в Советской России. Но самое главное, что контроль за деятельностью СНК отныне принадлежал съезду рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — то есть народу.

На мой взгляд, первые декреты советской власти дали понять населению, что же будет на практике означать эта самая советская власть, власть рабочих и крестьян.

В то же время понятие «первые декреты советской власти» нельзя ограничивать только этими тремя правовыми актами. В первые недели и месяцы после осуществления революции был принят ещё ряд декретов, которые заложили основы советского строя.

Все их можно условно разделить на следующие группы. Во-первых, это декреты, заложившие экономическую основу нового строя, — к ним можно отнести «Положение о рабочем контроле», декреты «О национализации банков» и «О национализации внешней торговли» (фактически именно эти акты стали основой для провозглашения в дальнейшем политики «военного коммунизма»). Вторая группа — декреты, в которых формулировались правовые основы нового государства: «Об утверждении законов», «О суде», «О ВСНХ». Третья группа — декреты советской власти, уделявшие внимание правовому положению различных групп и слоёв населения. Это и постановление «О восьмичасовом рабочем дне», и декрет «О печати», и «Об уничтожении сословий».

Именно они вкупе заложили определённый фундамент для формирования молодого советского государства, а самое главное, дали понять жителям молодой страны, что именно народ является вершителем своей судьбы.