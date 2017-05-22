«Блогер — это профессия, которая позволяет зарабатывать до 300 тысяч рублей»

Денис Токарский работал в нескольких уральских СМИ — от репортёра до главреда и издателя, с 2016 года — секретарь СЖР Фото из личного архива Д. Токарского

В минувшие выходные в Сочи состоялась конференция «НеФорум блогеров», на которую приехали более 500 участников из России и стран СНГ. С развитием «Живого Журнала» и появлением так называемых гражданских журналистов в медиасреде заговорили о революции в информационном мире. Что изменилось с тех пор, «ОГ» рассказал побывавший на площадках «НеФорума» управляющий делами Союза журналистов России, уральский журналист Денис Токарский.

Это явление стало очень модным

За несколько лет в отечественном медиа-пространстве появилась особая среда, в которой быть блогером — модно. Идёт постоянное открытие новых площадок и поиск новых форматов. Популярный блогер не сидит на одной теме, он следит за повесткой. Но что бы про них ни говорили, блогеры не формируют сегодня новостную повестку, они сами идут за ней и сами от неё зависимы.

Блогинг перестал быть просто хобби, теперь это форма заработка

Причём очень часто неплохого заработка. Известный блогер в России может получать от нескольких десятков до 200–300 тысяч рублей в месяц.

Есть несколько путей монетизации соцсетей, и два основных — это, естественно, реклама и так называемый донат, то есть пожертвования в Интернете от зрителей, которые могут поощрить автора за какую-то тему (от англ. donate — «жертвовать». — Прим. ред.)

Сегодня проблема монетизации есть, наверное, у всех медиа (пожалуй, нет её только у «телевизора»). Уходит реклама из печатных СМИ, так как бумага продаётся всё хуже. Но и у интернет-СМИ тоже, к слову, не всё с этим гладко, а вот в блогерах рекламодатели нашли благодатную почву для коммерческих проектов. Сейчас активно развиваются специальные агентства, которые продают рекламу исключительно в блогах.

Монетизация соцсетей стала возможной во многом благодаря удобному, сиюминутному инструменту статистического подсчёта зрителей (лайков, шеров, репостов и т. д.): ты сделал контент, тебя посмотрели тысячи людей, значит, ты уже интересен рекламодателю.

Блогерство, по сути, стало солидной, но непризнанной профессией

Кто такой популярный видеоблогер сегодня? Это, скорее всего, целая команда. Кто-то пишет сценарий, кто-то работает с камерой, светом, звуком, делает монтаж. То есть получается что-то вроде мини-СМИ. Но под закон о СМИ эти люди с многотысячной аудиторией в полной мере не подпадают. Например, у них нет права запрашивать информацию, скажем, в госорганах, как это делают журналисты, чтобы получить оперативные комментарии. Эта тема живо обсуждалась на форуме. То есть потребность в таких правах у блогеров сегодня есть.

Многие столкнулись сегодня и с такой проблемой: вот ты человек популярный и обеспеченный, но по статусу для государства — безработный, то есть бездельник. И каждый раз, когда нужно вступить в отношения с официальными структурами, ты чувствуешь себя незащищённым. Нет справки о трудоустройстве, проблема взять кредит, нет права на будущую пенсию. Может быть, звучит странно, но государство не уделяет этим людям, которые готовы платить налоги со своих доходов, должного внимания.

«Живой Журнал» умирает

Все думали, что после длинных постов ЖЖ, которые многим поднадоели, аудитория надолго уйдёт в суперкороткий формат Твиттера. На деле оказалось, что публика вообще ушла от текста и предпочла картинки в Инстаграм. Кажется, что люди устали от потока информации? Не совсем так. Сегодня в России зарождается новое явление — так называемые стрим-блогеры, и они уже обгоняют по популярности другие форматы. Это видеоблогеры-онлайн, они разговаривают с подписчиками в прямом эфире, который может длиться несколько часов. Вот, например, сидит человек и 4 часа играет в компьютерную игру или готовит еду, а ему в это время задают вопросы про политику, оскорбления чувств верующих, рассказывают какие-то истории из жизни… И этот человек по каким-то причинам аудитории очень интересен. Его появление в онлайн, его мнение, общение с ним настолько важно зрителям, что они готовы финансировать его как лидера общественного мнения.

Таких популярных стрим-блогеров в России пока не больше 80, но в ближайшее время, я уверен, их количество увеличится в разы.

Блогеры сегодня получают всё большую аудиторию

И доверие к ним, надо признать, во многих случаях выше, чем к интернет-СМИ, газетам и телевидению. Правильно это или нет — другой вопрос, но сегодня мы с этим столкнулись.

Если говорить о том, что сегодня интересно аудитории, то помимо юмора, политики и путешествий встречаются удивительные вещи. Например, в Инстаграме есть блог Neigrushki, его ведёт мама четверых детей — и у неё больше 400 тысяч подписчиков. Она публикует короткие посты про семью, про детей, про их воспитание (не про политику, заметьте). Похоже, что людям интересен простой человек и его простая жизнь…

Аудитория блогов — конечно, это молодёжь. Она следует за своими лидерами общественного мнения, она им доверяет. Почему? Потому что популярные блогеры — это, в основном, их же сверстники. Сегодня молодёжь в России относится с большим недоверием к экспертам в костюмах «из телевизора» и предпочитает разговаривать с теми, кто с ними на одной волне. Государству нужно обращать на это внимание, учиться с этими технологиями работать. И тогда не будет разговоров о том, что кто-то у нас вдруг потерял молодёжь. Она никуда не терялась. Вот она, рядом сидит. За компьютером.