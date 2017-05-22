На что жалуются россияне

Детей, которые не имеют постоянной прописки, в последнюю очередь принимают в школы и детские сады. Фото: Алексей Кунилов

На прошлой неделе на пленарном заседании Госдумы федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова представила Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ за 2016 год.

В 2016 году в адрес обмудсмена поступило более 68 тысяч письменных обращений (на 6,1 процента больше, чем в 2015 году), кроме того, более 3,2 тысячи человек побывали на личном приёме (на 11 процентов больше, чем в 2015 году). Как показывают обращения, значительный пласт проблем связан с нарушением уголовно-процессуального законодательства, а также законодательства в сфере ЖКХ. Люди жаловались на высокую плату за жильё, низкое качество жилищно-коммунальных услуг, плохую организацию капремонта. Достаточно много жалоб было в сфере жилищных прав, в их числе — коллективные обращения граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Многочисленные письма приходили от ипотечных заёмщиков, взявших кредиты в иностранной валюте.

Уполномоченный получила более 1,6 тысячи жалоб, связанных с трудовыми отношениями, основная их часть касалась задолженности по зарплате, увольнений сотрудников, несоответствия условий труда законодательным требованиям. Более десяти процентов составили жалобы трудовых коллективов. По результатам их рассмотрения оказано содействие в защите прав более 20 тысяч граждан. В числе приведённых в докладе примеров фигурирует нижнетагильское предприятие ООО СК «Тагил», сотрудникам которого после обращения к обмудсмену была выплачена компенсация за задержку отпускных.

Почти в два раза больше, по сравнению с 2015 годом, поступило обращений, касающихся образовательных прав. Так, во многих регионах нарушаются права детей, которые не имеют постоянной прописки, а лишь зарегистрированы по месту пребывания: их в последнюю очередь принимают в образовательные учреждения на свободные места. Дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, отстраняются от посещения образовательных организаций, что нарушает права как на добровольное согласие на медицинское вмешательство, так и на получение образования.

Нарушаются и права студентов. Начиная с сентября 2013 года количество вузов и филиалов в России сократилось на 37,5 процента — с 2,4 до 1,5 тысячи. При отзыве лицензии или лишении вуза гос-аккредитации зачастую студентов не хотят принимать в другой вуз на таких же условиях: предлагают перевестись на курс ниже и оплачивать обучение по другим расценкам.

Напомним, что в номере от 21 февраля в «ОГ» был опубликован Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 2016 году. Ранее по просьбе «ОГ» региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова назвала топ-5 проблем, с которыми к ней чаще всего обращаются свердловчане. Это проблемы, связанные с правом на жилище и ЖКХ, жалобы на правоохранительные органы, закредитованность населения, а также проблемы миграции и гражданства.

Кстати В этом году исполнилось 20 лет со дня принятия закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». За эти годы количество обращений граждан к федеральному омбудсмену выросло почти в десять раз.