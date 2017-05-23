Введение дневника

Вопрос о том, есть ли в портфеле дневник, становится неактуальным: оценки родители узнают благодаря его электронной версии. Фото: Алексей Кунилов

В последнюю майскую неделю все ждут оценок — и дети, и родители. Мамы по вечерам, волнуясь, открывают дневники — одни, доставая их из портфелей, другие — заполняя пароли в электронных формах в Интернете. 33 процента родителей российских школьников отмечают, что учителя полностью перешли на электронный вариант дневника, об этом на днях сообщил интернет-проект «Дети Mail.Ru».

В Свердловской области электронные журналы появились ещё в 2010 году. Сегодня их использует большая часть школ региона, полностью отказываясь от бумажных. Бумажные дневники ещё остаются, но постепенно превращаются из средства связи между школой и родителями в обычный планировщик. Удивительно, что небольшая сельская школа в Больших Брусянах электронный журнал имеет, а огромная школа № 208 в центре уральской столицы — пока нет.

— Педагоги уже прошли обучение и техникой заполнения сетевого журнала теперь владеют, — поясняет директор школы №208 Екатеринбурга Елена Ильиных. — Со следующего учебного года родители получат коды доступа, и мы приступим к заполнению электронных форм. Бумажные журналы и дневники пока планируем оставить, хотя бы на время переходного периода.

На самом деле, вести двойной журнал — и в бумажном виде, и в электронном — то ещё удовольствие для учителя. Фактически — двойная работа. Кому понравится?

— Бумажные журналы мы отменили ещё два года назад, — рассказывает директор школы №2 Красно-уфимска Татьяна Иглина. — Электронный вариант больше нравится и родителям, и детям, так легче взаимодействовать со школой. Ученики уже в начальных классах сами заходят на сайт «сетевого города» за домашним заданием.

Но в Красноуфимске, например, не во всех микрорайонах есть проводной Интернет. Да и в областном центре семьи разные: кто-то до сих пор не дружит с современными средствами связи. Так что от бумажных дневников полностью отказываться педагоги пока не спешат. Хотя электронный журнал здорово упростил жизнь классным руководителям: прежде на заполнение ученических дневников у них уходило много времени. А теперь распечатал оценки из электронного журнала — и готово.

— В младших классах ведём дневники по старинке, — признаётся «ОГ» заместитель директора по начальной школе гимназии № 47 Екатеринбурга Ольга Болячкина. — Но сейчас они нужны для детей как ежедневник, куда они вносят свои планы на занятия. Это позволяет ученикам рассчитывать своё время, не забывать важные дела школьной жизни, приучает к ответственности.

В «Сетевом городе» узнать оценки ребёнка можно практически в режиме онлайн (и оперативно связаться с учителем, если возникают вопросы). Фото: Алексей Кунилов

А современные родители, привыкшие к быстрому течению жизни и к тому, что гаджет всегда под рукой, часто удивляются, зачем сегодня нужен бумажный дневник. В сети — и отметки, и домашние задания со ссылками на интернет-ресурсы, и даже… записки от учителя.

— Классный руководитель сына очень любит форму обратной связи, которая есть в электронном дневнике — в иные дни от неё приходит по две-три записки, — делится впечатлениями Надежда Бурова, мама четвероклассника из лицея № 130 Екатеринбурга. — В бумажном дневнике на замечание учителя ответ не напишешь, а в электронном такая возможность есть. Да и все отметки я вижу в тот день, когда сын их получил, а не спустя неделю, и если есть вопросы, всегда задаю их педагогу.

— В электронный дневник можно заглянуть с любого устройства — и через компьютер, и через сотовый телефон — даже если родители находятся в другой стране. Домашнее задание публикуется в нём сразу же после урока, и ребёнок уже не скажет дома: «Ничего не задано». В электронной форме видно, за что именно ученик получил оценку — за контрольную работу или устный ответ, и это важно. Автоматически высвечивается средний балл в четверти — контролировать ученика легче, чем было прежде. Учитель может отсрочить выставление отметки — вместо «2» поставить «не аттестован», а после, когда ученик будет готов, поставить заслуженный балл, — отмечает несомненные преимущества интернет-журнала Ольга Болячкина.

Педагоги и сельских, и городских школ области сходятся во мнении, что минус сетевого дневника лишь один: не всем родителям или опекунам он пока доступен. Так что время для полного отказа от бумажных дневников ещё не наступило.