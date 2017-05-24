Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Рафаиль Исхаков, доцент Уральского федерального университета:

— Постперестроечное время ознаменовано явлением новых слов. Из физической науки пришло слово «бифуркации». Бифуркация (от лат. bifurcus — «раздвоенный») — всевозможные качественные перестройки или метаморфозы различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят. Революция 1917 года высвободила из-под спуда энергию подлинного субъекта истории — народов Российской империи.

В этом году мы отмечаем 120-ю годовщину первой Всероссийской переписи населения 1897 года. Алфавитный список насчитывал 140 народов, обитающих в Российской империи.

Начало ХХ века стало эпохой всеобщего пробуждения тюркских народов. А французский социолог и географ Альбер Сорель (1842–1906) также констатировал: «ХХ век начинается «открытием» тюрков, их новым появлением на арене мировой истории».

В середине XIX века на основе книги французского писателя и путешественника маркиза Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году» возник фразеологизм «тюрьма народов». Основным значением фразеологизма было стереотипное представление о Российской империи как об отсталом авторитарном государстве. Сам русский самодержец был удостоен звания «тюремщика одной трети земного шара». По словам Герцена, «сочинение Кюстина побывало во всех руках», образ России как «тюрьмы народов», найденный автором, благодаря частому повторению и цитированию вошёл в русский язык в качестве афоризма. В середине 1930-х годов в ходе общего пересмотра в СССР исторического наследия в официальной советской историографии тезис «Россия — тюрьма народов» был заменён на тезис «царизм — тюрьма народов».

Ленинская теория революции прозорливо исчисляла союзников пролетариата, в их числе были и многочисленные народы, народности и племена. В школьных учебниках мы читали о триумфальном шествии советской власти. К марту 1918 года были разгромлены основные силы и центры контрреволюции в Средней Азии («Кокандская автономия») и в Казахстане (Алаш-орда). Таким образом, за четыре месяца в период с октября 1917 г. по март 1918 г. советская власть утвердилась почти на всей территории России. В триумфальном шествии советской власти нашёл выражение подлинно народный характер Октябрьской революции.

К примеру, основоположник татарской журналистики в Екатеринбурге Сахиб-Гарей Саид-Галиев проходил здесь службу в царской армии, его полк был расквартирован в Оровайских казармах. (Ныне — это памятник архитектуры Екатеринбурга по улице Луначарского, 215–217. Корпуса казарм занимали участок на тогдашней восточной границе города. Назывались по имени квартировавшего в них 195-го Оровайского полка).

После Февральской революции 1917 года Саид-Галиев — член полкового комитета и Екатеринбургского совета, председатель Екатеринбургского гарнизонного комитета воинов-мусульман. В 1920-м — председатель Ревкома Татарской АССР. В 1920–1921 гг. — председатель Совнаркома Татарской АССР. В 1921–1924 гг. — председатель Совета народных комиссаров Крымской АССР. 30 декабря 1921 г. — член полномочной делегации от РСФСР на I Всесоюзном съезде Советов, подписант Договора об образовании СССР.