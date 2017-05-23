Владимир Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением

В Великобритании был совершён уже второй в этом году теракт: по данным на момент подготовки материала, в результате взрыва на стадионе в Манчестере 22 человека погибли (среди них оказались и дети) и 59 были госпитализированы.

Трагедия произошла во время концерта американской певицы Арианы Гранде, на который пришли несколько тысяч человек.

В момент взрыва певица прощалась с поклонниками, и люди уже выходили со стадиона. По предварительной информации, теракт совершил смертник, пронёсший на концерт самодельное взрывное устройство: досмотр, по словам очевидцев, был минимальным.

Президент России Владимир Путинвыразил глубокие соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, назвав теракт «циничным, бесчеловечным преступлением». Глава Российского государства также подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнёрами.

Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, когда погибло 52 человека. Последний теракт произошёл в марте этого года на Вестминстерском мосту: террорист за рулём автомобиля сбил несколько пешеходов. Пять человек, включая нападавшего, погибли, около 40 получили ранения.