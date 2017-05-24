«Твёрдый знак защищали на трибунах»

Когда кириллица появилась, она была понятна всем славянским народам. Сейчас, спустя века, не все славяне понимают друг друга без переводчика. Фото: Лариса Хайдаршина

Сегодня, в День славянской письменности, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания, доктор филологических наук, профессор УрФУ Мария РУТ рассказала «ОГ», зачем письменному языку реформы и как меняются алфавиты братских народов.

— Многие считают, что именно славянский письменный стал той основой, на которой продержалась связь всех славянских народов Европы…

— 24 мая — День письменности только тех славян, которые пользуются кириллицей: русских, украинцев, белорусов, сербов, болгар и македонцев. У сербов, правда, имеется и точный аналог азбуки с использованием латиницы. Вук Караджич адаптировал кириллицу к сербскому языку в 1814 году, а в 1830-м Людевит Гай создал и сербскую письменность на латинице — она идентична с хорватским алфавитом. Сербы вот уже два века пользуются и тем, и другим письмом, всё это время отдавая предпочтение кириллице. И хотя совет стандартизации сербского языка уже более полувека признаёт оба алфавита, правительство официально использует кириллицу — это закреплено конституцией 2006 года. При этом сербы спорят, не перейти ли им полностью и официально на латиницу, даже проводят голосование в Интернете. Однако большинством голосов до сих пор перевешивала кириллица, так что День письменности они отмечают вместе с нами.

— Как повлияли на язык те политические изменения, которые случились в славянских странах в последние годы?

— Даже 50 лет — слишком короткий срок для изменений в языке, так что об изменениях, которые произошли за несколько лет, не стоит и говорить. Попросту рано делать выводы. Каждый язык живёт по своим законам, и роль политики в них не стоит преувеличивать. С момента создания Кириллом и Мефодием славянской азбуки и сами алфавиты существенно изменились, и отношение к ним изменилось, но люди продолжают их использовать.

— Но даже украинцы признают, что в их языке сегодня стало слишком много заимствований из польского.

— Польских слов в украинском языке всегда было достаточно, это объясняется географической близостью к Польше и её политическим влиянием. Но украинцы пользуются кириллицей, а не латиницей, как поляки. Сам украинский алфавит был создан на основе петровского гражданского алфавита в конце XIX века. Кстати, современный белорусский алфавит появился ещё позднее — в начале XX века.

— Сегодня нам всё меньше становится понятной речь украинцев. А тысячу лет назад древние русские хорошо понимали речь древних болгар?

— Сейчас мы называем язык, для которого была создана кириллица, старославянским — и тогда он соответствовал древнему болгарскому. Люди, населяющие Древнюю Русь, его хорошо понимали, но уже тогда языки разных славянских народов имели отличия, которые впоследствии только увеличивались. На рубеже IX — X столетий, когда Кирилл и Мефодий создавали алфавит для славян, в Древней Руси уже не было некоторых звуков, которые сохранялись в болгарском и чешском языках. Русские, в отличие от болгар или чехов, уже не пользовались носовыми гласными (буква «малый юс») и («юс большой»). В письменной же речи вынуждены были их сохранять. Мы делаем такой вывод в том числе и потому, что в памятниках письменности этого периода встречаем множество ошибок: люди не пользовались этими звуками, вот и не знали, в каких случаях их писать.

— В какой момент эти буквы кириллицы исчезли из русского?

— При Петре I в первую очередь безжалостно избавились от этих букв. Пётр, когда проводил реформу письменности, вёл себя в европейском ключе. Кстати сказать, и у латиницы, и у кириллицы один источник — древнее греческое письмо, так что ничего страшного для письменного языка в этот момент не случилось. Преобразовывая русскую письменность, Пётр I латинизировал написание букв. Это во многом было связано с тем, что книгопечатные станки он привёз из Европы, и чтоб уж очень их не менять, изменил письмо. Юсы из письма были убраны, зато придумана буква «я» — она напоминала малый юс, который на Руси всегда нравился больше большого, очевидно, из-за экономности написания. Эта изменённая, латинизированная Петром кириллица долгое время называлась гражданским алфавитом. Для церковных нужд оставался прежний алфавит, его церковь в России продолжает использовать и сегодня.

— От других лишних букв в русском алфавите отказались век назад…

— В 1918 году, после революции, окончательно убрали из письма ижицу «ѵ» и букву ять «ѣ». Непонятно, зачем оставили «ъ» — уже тогда он не обозначал никакого звука. Но уже и так грамотные люди яростно сопротивлялись переменам, выступали с гневными заявлениями в прессе и с разных трибун. Так что твёрдый знак был оставлен.

— Не пришло ещё время избавиться и от него?

— Вполне возможно, что недалёк тот момент, когда твёрдый знак за ненадобностью всё-таки уберут из алфавита — хуже от этого никому не будет. Школьники скажут спасибо — на одно правило в письменном русском языке станет меньше.

Сегодня — День славянской письменности и культуры Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём славянской письменности и культуры! 24 мая мы вспоминаем просветителей Кирилла и Мефодия, которые изобрели азбуку для славянских народов, открыв им путь к духовным ценностям христианства и научным достижениям Европы. Столь мощный импульс помог русской цивилизации обрести особый путь. За прошедшие века она подарила миру шедевры искусства и великую литературу — предмет гордости России. Сегодня нам очень важно сохранить наследие предков для новых поколений. Этот праздник служит напоминанием о том, что общее культурное пространство тесно сплачивает людей. На Среднем Урале живут народы более 160 национальностей, объединённых русским языком, русской письменной традицией. В музеях, библиотеках и культурно-досуговых центрах Свердловской области в эти дни пройдут торжественные мероприятия, посвящённые развитию словесности и просветительской деятельности на Руси. В этом году в честь Дня славянской письменности и культуры проходит масштабный хоровой праздник с участием лучших хоровых коллективов города Екатеринбурга и Свердловской области. Артисты исполнят всеми любимые произведения советских композиторов и русские народные песни, песни для детей и музыку военных лет. Уважаемые уральцы! Замечательный писатель Константин Паустовский, чьё 125-летие отмечается в нынешнем году, сказал: «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». Желаю вам сохранять бережное отношение к родной речи, прививать детям интерес к истории Отечества. Взаимопонимания, мира и добра вашим семьям! Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев Справка «ОГ» День славянской письменности, а вернее, кириллицы, отмечают в день памяти православных святых Кирилла и Мефодия — создателей славянского алфавита. Считается, что братья Кирилл и Мефодий впервые использовали созданную ими азбуку в 863 году. В основу её был взят греческий алфавит. Разделяя известные звуки, он старался записать их буквенными обозначениями. Тексты на старославянском читаются так, как написаны.Необходимость создания славянской письменности появилась из-за Крещения Руси — это потребовало чтение Библии, написанной на славянском языке, житий святых. Письменность на Руси логично было позаимствовать у болгар, поскольку их крещение прошло лет на сто раньше, а язык болгар в те времена почти не отличался от русского, и перевод с него не требовался.