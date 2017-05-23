Решение, быть ли Храму-на-воде, будет принято в Москве

Планируется, что кафедральный собор во имя Святой великомученицы Екатерины поднимется на 65 метров (высота Храма-на-Крови — 60 метров). Фото: Официальный портал екатеринбурга екатеринбург.рф

На сайте администрации Екатеринбурга 15 мая был опубликован «Проект разрешения на создание искусственного острова в акватории городского пруда для строительства собора во имя Святой великомученицы Екатерины».

Спустя ровно неделю, в минувший понедельник, многие СМИ, ссылаясь на городской портал, сообщили, что принято окончательное решение о возведении трёхэтажного здания с конференц-залом, кафе, складскими и техническими помещениями на искусственном земельном участке, который будет соединяться с береговой линией посредством трёх мостов. Несколькими днями раньше другие СМИ написали, что 18 мая на заседании члены архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга решили строить храм на суше. Как выяснила «ОГ», и та, и другая информация является не совсем точной.

— У градостроительного совета при администрации города нет полномочий принимать какое-либо решение по строительству храма. Более того, в повестке последних заседаний даже не стоял этот вопрос, — сказал нашему изданию председатель градостроительного совета Екатеринбурга Михаил Вяткин. — Но после окончания последнего заседания два архитектора показали свои рендеры — картинки — размещения храма на суше: в районе Октябрьской площади и за «Космосом». Но, повторяю, градсовет в данном случае не может принимать каких-либо решений.

— Разрешение на строительство непосредственно здания храма должен принимать субъект Федерации. Городской пруд, как часть реки Исеть, является собственностью федерального центра, поэтому решение о том, можно ли создавать в акватории искусственный остров и какую хозяйственную деятельность там вести, будет принимать Москва, — пояснил «ОГ» заместитель начальника информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга Алексей Редин.

По его словам, на городском портале опубликовано не решение о строительстве, а всего лишь проект разрешения на создание искусственного земельного участка. Это сделано в соответствии с Федеральным законом № 246. Данный проект пока не утверждён.

Напомним, градсовет области, а впоследствии рабочая группа при областном правительстве одобрила идею возведения храма в акватории городского пруда. Протокол заседания рабочей группы в октябре 2016 года подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с формулировкой: «Одобрить решение о размещении храма Святой Екатерины в городе Екатеринбурге в бухте между левым берегом реки Исеть (улица Горького) и стрелкой полуострова спортивного комплекса «Динамо». Инициатором создания искусственного земельного участка выступил застройщик ООО «Храм Святой Екатерины». Сама идея нашла как сторонников, так и ярых противников, которые уже провели несколько акций протеста.