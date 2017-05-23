Аркадий Чернецкий: «Expo-2025» по своему масштабу превосходит Олимпиаду

Екатеринбург претендует на проведение Expo-2025 в числе четырёх городов: он будет конкурировать с Парижем, Осакой и Баку. Эксперты считают, что у уральской столицы есть серьёзные шансы на победу.

Напомним, что на днях Россия подала официальную заявку в Международное бюро выставок (МБВ) на право принять Всемирную универсальную выставку в 2025 году в городе Екатеринбурге. Победителя определят в ноябре 2018 года голосованием 170 стран-участников организации.

По мнению члена Совета Федерации РФ Аркадия Чернецкого, проведение Expo могло бы дать мощнейший импульс Екатеринбургу:

— Эта выставка — самое крупное в мире массовое мероприятие. Оно больше Олимпийских игр, больше чемпионата мира по футболу. За полгода, в течение которых проходит Expo, через город, принимающий этот форум, проходят десятки миллионов гостей. Сейчас принципиально важно провести оригинальную заявочную кампанию. Екатеринбург — очень самобытный город с большими возможностями, с большими технологическими и культурными традициями. То, что он был не очень знаком иностранным гостям, в значительной степени определялось тем обстоятельством, что в течение многих десятилетий это был закрытый город, где наличие оборонной промышленности не позволяло делать ему соответствующую рекламу. У нас многое было подготовлено для предыдущей заявки, в том числе была зарезервирована большая площадка на западе Екатеринбурга с приличным транспортным сообщением, с подготовленными планировочными решениями, где должны были расположиться и павильоны выставки, и места размещения для гостей.

Ранее Екатеринбург уже боролся за право организовать у себя Expo в 2020 году, однако тогда победу одержал Дубай. По мнению экспертов, проведение прошлой заявочной кампании, а также опыт проведения других крупных международных мероприятий дают уральской столице серьёзные шансы на победу.

— Екатеринбург, располагая уникальным положением на карте мира и развитой инфраструктурой, неоднократно становился площадкой для международных встреч и крупных форумов. Expo-2025 в Екатеринбурге смогло бы стать ещё одним важным этапом в развитии города и области, — заявил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев. Как пояснил министр, уже само по себе участие в заявочной кампании поможет развивать городскую среду, привлекать дополнительные инвестиции и способствовать развитию промышленности.