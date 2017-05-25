Тыква и кабачки – размер имеет значение

На любой садоводческой выставке тыква и кабачки — неизменный атрибут экспозиции. Фото: из архива Татьяны Симаковой

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Садоводческий опыт старшего поколения проверен временем, поэтому к таким рекомендациям всегда полезно прислушиваться. В Уральском государственном горном университете много лет существует центр садоводства и огородничества, который возглавляет Татьяна Симакова. Мы попросили её рассказать об опыте возделывания в условиях Среднего Урала тыквы, кабачка и цукини как разновидности кабачка.

Татьяна Николаевна перед началом разговора задаёт вопрос:

— А вы сами-то тыкву посеяли на рассаду?

— Да, пару недель назад.

— Это хорошо, но многие наши садоводы посеяли тыкву ещё в конце февраля…

Как пояснила потом, щедный урожай даст только хорошо развитая рассада тыквы и кабачка, поэтому и нужен такой забег по времени. И уж точно не стоит эти культуры выращивать безрассадным способом, прямым посевом семян в грунт — только время потеряете. Конечно, посеянная в феврале-марте рассада сейчас находится у садоводов не на подоконнике, а ещё в середине мая высажена на время в теплицы. Эти культуры не выносят заморозков, поэтому главная задача садоводов в мае — начале июня — защитить их от мороза. Теплица, особенно с дополнительным укрытием, как раз для этого подходит.

— В теплицу сажаю их как горшечную рассаду — прямо в грядку. Потом с комом земли пересаживаю в открытый грунт, — рассказывает Татьяна Симакова.

Есть у неё и проверенные временем сроки, раньше которых в условиях Среднего Урала рискованно сажать тыквы и кабачки в грунт — 18 июня.

Многие огородники осенью хвастаются большими выросшими тыквами. «Нужно ли выращивать тыкву до таких размеров?» — спрашиваю у своей собеседницы.

Сама она, как оказалось, любительница небольших тыкв. Такие плоды, например, дают сорта Улыбка и Россиянка.

— Улыбка даёт плоды некрупные, один-два килограмма весом, на кусту вырастает за лето 5–6 штук. Их просто выращивать, удобно хранить и потом можно за один раз использовать, — говорит она.

А вот употреблять тыкву весом в 15 килограммов, по её мнению, для семьи довольно неудобно: остатки надо где-то сохранять, они неизбежно портятся, и половина труда пропадает. К тому же большие тыквы хуже хранятся, вкусовые качества их ниже, ведь такие гиганты не так хорошо прогреваются солнцем, как небольшие плоды. А чем больше солнца — тем тыква слаще. К тому же большую тыкву вы вырастите только одну на кусте, а маленьких — несколько. Хотя многие выращивают большую тыкву и для красоты. Например, очень эффектно смотрятся осенью на грядке ребристые гиганты сорта Парижская ранняя.

Что лучше выращивать: белоплодный кабачок или зеленокорый цукини? Оказывается, та и другая разновидность кабачка имеет свои плюсы и минусы. У белоплодных кабачков мякоть вкуснее, но они хранятся недолго, около двух месяцев. А вот плоды некоторых сортов цукини можно хранить практически до весны следующего года. Но те проигрывают белокорым собратьям в качестве плодов. Уборка их должна вестись в разные стадии спелости плодов.

— Кабачки, особенно белоплодные, лучше собирать, когда они ещё небольшие, сантиметров 25–30. Иначе они становятся жёсткими и невкусными. А цукини, наоборот, убирают крупными, так они лучше будут храниться, — рассказывает Татьяна Симакова.

И тыквы, и кабачки хранят обычно дома на полу. Ни в коем случае не закладывайте их на хранение в овощную яму — сразу испортятся.