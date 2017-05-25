Декоративная тыква: красива, но несъедобна

Декоративные тыквы выращивают практически также, как обычные. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Дачники привыкли украшать садовые участки цветами, но с этой же целью можно посадить и декоративные тыквы.

Их выращивание, по сути, ничем не отличается от выращивания обычных тыкв.

— В нашей климатической полосе необходимо сделать рассаду, высаживать её на грядку следует в конце мая, когда нет угрозы заморозков. Впрочем, даже температура плюс два-три градуса может навредить этой культуре, поэтому в холодные ночи декоративную тыкву нужно укрывать, — рассказала «ОГ» директор научно-образовательного центра «Уральская школа садоводства и огородничества» Светлана Рыжкова.

По её словам, для этой культуры нужно выбирать солнечные участки и почву, богатую органикой. Такая почва получается, если закапывать в грядку сорняки, солому, сухие листья и траву.

— Существует достаточно много сортов декоративных тыкв, в большинстве своём это плетистые растения, стебель которых вытягивается на 2–3 метра, обвивая беседки, заборы и прочие опоры, — отметила Светлана Рыжкова. — Плоды не годятся для употребления в пищу, но очень красивы. По форме и расцветке напоминают груши, грибы, полосатые арбузы. В высушенном виде плоды могут долго храниться и служить оригинальным украшением для дома.