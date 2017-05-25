Самая большая тыква Свердловской области весила 106 килограммов

Валентина Дедкова с тыквой-рекордсменкой. фото: Виктор Вахрушев

Сюжет Книга рекордов Свердловской области

«ОГ» рассказывает про самые-самые факты, связанные с нашим регионом.

Самая большая тыква Свердловской области, по имеющимся у «ОГ» данным, была выращена в 2000 году на дачном участке Валентины Фёдоровны Дедковой.

Пенсионерка из Екатеринбурга сняла со своей грядки овощ весом в 106 килограммов. Тыкву сорта Стофунтовая сначала выращивали в стакане на подоконнике, затем на некоторое время высадили в теплицу, а уже потом — на специально подготовленную грядку (навоз, компост и плодородная земля). Из семечка до центнера тыква выросла почти за три месяца. Чтобы транспортировать её на выставку сельхозпродукции, понадобилась помощь четверых мужчин. Они закатили овощ на крепкое полотнище и погрузили в автомобиль.

Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угощала всех своих соседей — жильцов 5-этажного дома.