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Общество 25 мая 2017, 06:00

Самая большая тыква Свердловской области весила 106 килограммов

Валентина Дедкова с тыквой-рекордсменкой. фото: Виктор Вахрушев

Валентина Дедкова с тыквой-рекордсменкой. фото: Виктор Вахрушев

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Книга рекордов Свердловской области
«ОГ» рассказывает про самые-самые факты, связанные с нашим регионом.



Самая большая тыква Свердловской области, по имеющимся у «ОГ» данным, была выращена в 2000 году на дачном участке Валентины Фёдоровны Дедковой.

Пенсионерка из Екатеринбурга сняла со своей грядки овощ весом в 106 килограммов. Тыкву сорта Стофунтовая сначала выращивали в стакане на подоконнике, затем на некоторое время высадили в теплицу, а уже потом — на специально подготовленную грядку (навоз, компост и плодородная земля). Из семечка до центнера тыква выросла почти за три месяца. Чтобы транспортировать её на выставку сельхозпродукции, понадобилась помощь четверых мужчин. Они закатили овощ на крепкое полотнище и погрузили в автомобиль.

Блюдами из тыквы-гиганта хозяйка угощала всех своих соседей — жильцов 5-этажного дома.

  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017 
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