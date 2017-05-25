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Общество 25 мая 2017, 06:00

Первый урожай огурцов юннаты собрали ещё в апреле

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

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В то время, когда уральские дачники хлопочут над огуречной рассадой, екатеринбургские юннаты уже пробуют свежие хрустящие огурчики. В этом году первый урожай они собрали ещё в апреле, и сейчас в просторной теплице станции юннатов продолжают созревать огурцы.

— Работа в теплице кипит круглый год: школьники, от начальных классов до выпускных, сеют семена, наблюдают за всходами, ухаживают за растениями. Они выращивают не только овощи, но и зелень, цветочно-декоративные культуры, — рассказала «ОГ» начальник отделения экологического образования Дворца молодёжи Свердловской области Лариса Василевская.

По её словам, дети экспериментируют, сравнивают, как растут и какой дают урожай разные сорта овощей. Задача — добиться, чтобы огурцы в теплице созревали круглый год. В холодное время года теплица отапливается, в ней постоянно поддерживается температура в пределах 20–30 градусов, а также высокая влажность.

  • Опубликовано в №91 от 25.05.2017
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