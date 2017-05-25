Россия могла оказаться среди победителей в Первой мировой войне

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Константинов, профессор Уральского государственного юридического университета, доктор исторических наук, полковник в отставке:

— Главное — Россия понесла в результате революции и Гражданской войны людские потери — по разным подсчётам, 13–15 млн человек. И это были, по выражению Льва Гумилёва, самые пассионарные, то есть активные, люди. Также Россия потеряла одну из самых сильных армий в мире. А ведь она могла оказаться среди победителей в Первой мировой войне. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак планировал высадить в марте 1917 года русский десант и захватить черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Снарядного голода в армии уже не было, боевой дух русской армии был на достаточной высоте, Брусиловский прорыв 1916 года показал силу армии. Но, правда, если и умирать, то крестьянство в шинелях хотело за землю, а не за Босфор. Да и думские деятели, не без влияния Запада, хотели власти для буржуазии, а не самодержавия царя. И пришёл февраль…

Февральская революция расколола и общество, и армию. По подсчётам российского историка Александра Кавтарадзе, 40 процентов из 250 тысяч офицеров воевали на стороне белых, 30 процентов — на стороне красных, остальные — кто эмигрировал, кто ушёл «на гражданку». При этом 70–80 процентов из них были опять же из крестьянства.

Грянула неминуемая Гражданская война. Большевикам пришлось создавать новую армию. Вначале они попытались укомплектовать её на добровольной основе — был такой период с января по июнь в 1918 года. Но набрали добровольцев около 300 тысяч, слишком мало. И тогда они ввели воинскую повинность, то есть призыв, и к ноябрю Красная армия насчитывала 5,5 миллиона человек.

Надо сказать, что противоборство развернулось не между старой и новой властью, а между двумя новыми — «красной» и «белой». Но у белых преобладали такие настроения: надо сначала победить взбунтовавшуюся чернь, а потом думать о политическом устройстве в стране. Кроме того, войска белых действовали разрозненно, а Красной армии удалось выстроить командную вертикаль, она и победила.

Что же приобрела Россия в результате революции?

Прежде всего — небывалое в мире государство рабочих и крестьян. Реальная действительность заставила большевиков отказаться от идеи мировой революции и заново строить сильное государство. К 1986 году страна по объёму промышленного и сельскохозяйственного производства занимала второе место в мире и первое в Европе. При этом строили социальное государство, с которого вынуждена была брать пример не только Европа, но и весь мир. Россия вновь стала сверхдержавой. Но, как говорилось в пьесе Евгения Шварца «Дракон» (1943 г.) — «единственный способ избавиться от драконов — это иметь своего собственного». В этом-то и состоит вся проблема. Споры о цене успеха, видимо, не утихнут никогда.