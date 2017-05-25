«Грунт можно просеять через… кроватную сетку»

Подготовка грунта в теплице. Фото: Рудольф Грашин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Журналист «Областной газеты» Станислав Богомолов делится личным садоводческим опытом.

— И кабачки, и патиссоны, и огурцы лучше всего растут в мягкой и рыхлой земле, которая получается, если не пожалеть перегноя.

Парник . Мы обычно делаем так: каждую весну покупаем навоз (лучше с личного подворья, не с фермы). В теплицах делаем из него в деревянных коробах такие своеобразные корытца со стенкой примерно в 15 см. В них закладываем перепревший с прошлого года навоз (перегной) примерно пополам с обычным грунтом. Навоз, как известно, когда его поливаешь, «горит», то есть гниёт с выделением тепла, отсюда и слово «парник». И растениям тепло, и дополнительная кормовая подпитка. Здесь садим помидоры и огурцы — лучше в разных теплицах, неважные они соседи.

. Мы обычно делаем так: каждую весну покупаем навоз (лучше с личного подворья, не с фермы). В теплицах делаем из него в деревянных коробах такие своеобразные корытца со стенкой примерно в 15 см. В них закладываем перепревший с прошлого года навоз (перегной) примерно пополам с обычным грунтом. Навоз, как известно, когда его поливаешь, «горит», то есть гниёт с выделением тепла, отсюда и слово «парник». И растениям тепло, и дополнительная кормовая подпитка. Здесь садим помидоры и огурцы — лучше в разных теплицах, неважные они соседи. Грядка. Оставшийся перегной можно уложить в открытый парник уже на улице. В деревнях их делают обычно для огурцов, и если навоза много, то возводят повыше, до полуметра, а для кабачков большой парник и не надобен. Можно и вообще без парника обойтись, если навоза мало, и посадить кабачки в обычные грядки, но предварительно выкопать лунки и перегной насыпать в них.

Если перегноя нет, то его вполне может заменить грунт из перепревшей компостной ямы. Она только называется «яма», а на деле — своеобразный ящик-квадрат размером примерно два на два метра. Вбиваешь в землю четыре кола и к ним приколачиваешь некондиционные доски — им всё равно гнить. Между ними надо оставлять зазоры для доступа воздуха. В компостную яму сбрасывают все органические отходы, а также выполотую траву (но нельзя бросать картофельную ботву и поражённые болезнями растения — зараза может остаться в почве). Грунт из компостной ямы лучше всего просеять, для чего идеально подходит кроватная сетка.

Делаешь для неё каркас из досок, чтобы сетка была под углом в 45 градусов, и просеиваешь, как просеивают на стройках песок. Гвозди, камни, кости и прочий мусор неведомым образом всё равно попадают в компост, и лучше от них избавиться.

Некоторые садоводы делают грядки в деревянных (или из другого материала) коробах для удобства обработки. Но к кабачкам и патиссонам это вряд ли применимо. Стебли и листья у них сочные и крупные, но хрупкие и могут повредиться о доски.

Точечные посадки. Кабачки, по моему опыту, вообще можно садить в любом свободном месте, хоть по одному, хоть по несколько штук. Но по той же схеме — сначала лунку или ямку, в неё перегной, а потом уже рассаду.