Благодаря программе «Родники» в регионе появилось за год более 200 новых источников

Фото: Александр Зайцев

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В минприроды области подвели итоги региональной программы «Родники» за 2016 год.

Напомним, этот уникальный проект действует уже 16 лет, за это время появились 4 667 родников, колодцев и скважин.

Большая часть источников обустроена в небольших деревеньках, где нет централизованных водопроводов, а колодцы и родники зачастую единственные источники воды. В 2016 году в мероприятиях по обустройству источников приняли участие 870 детско-юношеских коллективов — школы, детские дома, школы-интернаты, кружки, секции, экспедиционные экологические отряды и летние оздоровительные лагеря, всего около 70 тысяч ребятишек. За год в регионе появились более 200 родников.

В 2005 и 2011 годах проекту «Родники» были присуждены дипломы лауреатов I и II степеней в конкурсе Национальной экологической премии «ЭкоМир», в 2013 году наш проект «Родники» стал победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экология здоровья», а в 2015-м — в номинации «Экологическая культура социальных инициатив».

Победителями конкурса проектов, который проводится ежегодно в рамках программы, на этот раз стали юные экологи Горнозаводского управленческого округа.