Министерство труда: в России сократился разрыв между мужскими и женскими зарплатами

В Екатеринбурге зарплатные ожидания женщин, в отличии от зарплатных ожиданий мужчин, почти всегда совпадают со средней зарплатой, которую предлагают работодатели. Фото: Алексей Кунилов

В сфере трудовых отношений в нашей стране женщины и мужчины уже близки к равному положению. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин на состоявшейся в Германии встрече министров труда стран «Большой двадцатки» (G20).

В 2014 году Россия вместе с остальными участниками G20 взяла обязательства к 2025 году сократить гендерный разрыв в сфере труда до 25 процентов. «Россия находится на пути к исполнению коллективного обязательства по сокращению разрыва в уровне участия женщин в рабочей силе», — цитирует Максима Топилина официальный сайт ведомства. Это подтверждают показатели разрыва в заработной плате мужчин и женщин: он снизился с 36,8 процента в 2001 году до 24,4 процента в 2015 году.

По словам министра, сегодня российские женщины составляют 80 процентов государственных служащих, занимают высокие должности в парламенте, министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления, политических партиях и общественных структурах. Около 28 процентов российских предприятий находятся в собственности женщин.

— В Екатеринбурге фактическая зарплата мужчин и женщин практически не отличается, — сообщила «ОГ» специалист по маркетингу и PR кадрового агентства «HeadHunter» Ольга Гибадуллина. — При этом зарплатные ожидания женщин почти всегда совпадают со средней зарплатой, которую предлагают работодатели, а зарплатные ожидания мужчин, как правило, на 15–20 процентов выше, чем у женщин и чем предлагают работодатели.