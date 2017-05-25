Кабачковая «мода»: выращиваем в бочке

Лучший урожай дают кабачки, которые выращиваются на солнечной грядке.

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №91 от 25.05.2017

В конце мая — начале июня садоводы высаживают в открытый грунт рассаду кабачков и патиссонов. «ОГ» попросила садовода-любителя с 35-летним стажем из Горного Щита Николая Панькова поделиться секретами высоких урожаев кабачков.

Кабачки и патиссоны не любят ветра, но требовательны к солнцу. Поэтому хорошо выбрать для их выращивания место у высокого забора, но на солнечной стороне. В качестве защиты от ветра подойдёт и теплица, и стена сарая, и даже навозная огуречная грядка.

В последние годы среди садоводов пошло поветрие — выращивать кабачки в старой железной бочке. Для такой «моды» есть объяснение: этот овощ любит тёплую землю. Железная бочка летом хорошо прогревается, и он благоприятно чувствует себя в таком микроклимате. В дне бочки делаются дыры для дренажа, посредине протягивают трубку с отверстиями для полива. На дно укладывается 20–30 сантиметров хвороста для того, чтобы не застаивалась влага. Затем делается 10-сантиметровый слой компоста и перепревшей травы, после — тонкий слой земли. Сверху можно добавить сено, затем — земля вперемешку с торфом и опилками.

За пару дней до высадки рассады надо всё это полить ведром воды. Урожайность при выращивании кабачков и патиссонов в бочке выше обычного в полтора-два раза.