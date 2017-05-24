В УрФУ объединяют гуманитариев в один институт

По словам декана журфака Лозовского, растущее количество студентов радует и огорчает одновременно. Фото: Илья Сафаров

В Уральском федеральном университете 19 июня создадут Уральский гуманитарный институт — в рамках программы по повышению конкурентоспособности вуза «5–100». Для этого объединят Институт гуманитарных наук и искусств (ИГНИ) с Институтом социальных и политических наук (ИСПН).

Слухи о том, что в УрФУ ожидается сокращение преподавателей гуманитарного профиля, муссировались в Екатеринбурге весь май. В вузе прошли заседания кафедр, которые будут объединены с созданием нового института, и многим сотрудникам перспектива объединения не внушила оптимизма. Активисты альтернативного профсоюза УрФУ «Университетская солидарность» забили тревогу, чтобы не допустить увольнений и сокращений ставок.

— В связи с ожидаемыми изменениями мы готовим обращение в Министерство образования и науки РФ, — говорит лидер этого профсоюза Дмитрий Трынов. — К первому июня в УрФУ должна остаться лишь 2 331 ставка, тогда как ещё два года назад у нас было 2 850 ставок. Нельзя допускать дальнейшего сокращения преподавательского состава, иначе вскоре студентов будет некому учить.

— 90 процентов моих коллег отнеслись к переменам скептически, — добавляет кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и общего языкознания филологического факультета УрФУ Анатолий Фомин. — Предполагаемый список сокращения ставок уже существует. Больше всего пострадает консультативная работа со студентами. Вот я, например, преподаю языки — без консультаций освоить их невозможно. Но теперь придётся обходиться как-то без них. Очевидно, пострадают студенты — внимания преподавателей к ним будет меньше, а значит, и уровень знаний будет ниже.

В среду руководство вуза, чтобы рассеять слухи и домыслы, провело пресс-конференцию: официально заявило о намечающихся переменах и пояснило, зачем они нужны.

— Объединение гуманитарных институтов — во многом формальное событие, — считает первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. — Для тех, кто выделяет финансирование, вуз интересен своим междисциплинарным потенциалом. Сложно получить деньги только на исторические или только на философские исследования. Сегодня актуально то, что находится на стыке истории и филологии, например. Какими бы разными дорогами мы ни шли, настало время объединяться.

Объединение научных усилий как необходимое условие конкуренции между вузами понимает и Эльвира Сыманюк, директор создаваемого Уральского гуманитарного института УрФУ:

— Объединение не приведёт к сокращению преподавателей, мы намерены делать акцент на развитие образовательной деятельности. Уже этим летом вместо 600 новых студентов мы примем 750 — включая бакалавриат, магистратуру и аспирантуру. Примерно 140 мест, как и в прошлом году, будут бюджетными. В этом году мы примем на обучение по 32 образовательным программам — появятся такие направления, как «Международная дипломатия», «Перинатальная психология», «Медиакоммуникации». В будущем число программ будет увеличиваться.

В связи с расширением плана приёма студентов Эльвира Сыманюк развеивает опасения насчёт увольнения преподавателей: вновь набранных слушателей надо будет кому-то учить. К тому же все соседние регионы подали в УрФУ демографические сведения: в ближайшие годы ожидается ежегодное увеличение числа абитуриентов на 5–10 процентов. Руководство вуза большие надежды возлагает и на развитие онлайн-образования.

— Есть просто взрывные примеры: на модуль по навыкам самопрезентации записались 700 человек, и преподавателю пришлось искать коллег для помощи, — сообщил проректор УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер. — Сегодня мы создаём гуманитарную Мекку для Урала и Сибири, так что от вопросов сокращения ставок мы вскоре перейдём к проблеме их увеличения.

Сыманюк сообщила, что в двух гуманитарных институтах УрФУ сейчас трудятся 942 человека на 546 преподавательских ставках. Не все сотрудники преподают: кто-то занимается только наукой, многие устроены не на полную, а лишь на часть ставки.

— Естественное движение кадров, их перераспределение в вузе есть всегда, но сокращать ставки мы не планируем.

Справка «ОГ» Сегодня в Институт гуманитарных наук и искусств входят несколько факультетов: исторический, филологический, журналистики, искусствоведения и культурологии и департамент гуманитарного образования студентов инженерно-технических направлений. В институте социальных и политических наук — ещё пять департаментов (прежде — факультетов): лингвистики, международных отношений, политологии и социологии, психологии, философии и институт по переподготовке и повышению квалификации. Здесь трудятся 300 преподавателей, в ИГНИ — и того больше: только на филфаке их около ста.