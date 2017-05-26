Сегодня начался месяц поста Рамадан

Председатель Ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев. Фото: Вероника Филиппова

Сегодня начинается месяц Рамадан. В течение этого времени мусульмане ежедневно — от рассвета до заката — не должны ни есть, ни пить, они не должны сквернословить, предаваться плотским радостям, а творить добрые дела. О том, как нужно вести себя правоверным в это время, рассказал «ОГ» председатель Ассоциации народов Урала Фарух Мирзоев:

— Идеология этого поста такова — человек должен на себе испытать голод, жажду и другие лишения, чтобы проникнуться чувством сострадания к бедным, больным и по каким-то причинам лишённым радостей жизни. В этот месяц принято помогать всем, если не деньгами, то какой-то работой, услугой. Вечером, когда можно кушать, принято приглашать к себе соседей, друзей, родственников, и люди по очереди то принимают гостей, то сами идут в гости. Считается, что отказ от порочных желаний в течение месяца Рамадан помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем приведёт его к чистоте поступков не только во время поста, но и в течение всей жизни.

Нельзя сквернословить, ссориться, драться, воевать. А вот ваххабиты в этот месяц, наоборот, творят самые чёрные дела. Заканчивается месяц Рамадан праздником разговления Рамазан-байрам, или Ураза-байрам на татарском языке.

— А как проводили пост и праздник в советское время?

— У нас в Таджикистане проводили, конечно, но неофициально. Власти смотрели на это сквозь пальцы. Единственное — нам в школе давали сладкий чай, печенье. Мы знали, что есть-пить нельзя, но ели и пили — всё-таки дети. Взрослым, кто на работе, тоже чай предлагали. Кто уклонялся, кто нет.

— В этом году какой-то разнобой с праздником Сабантуй. В некоторых городах уже провели, в других перенесли на более поздний, чем обычно, срок. Это как-то связано с Рамаданом?

— Да, хотя Сабантуй —праздник не религиозный, а светский, он переводится как «праздник плуга». Просто в его программе довольно много спортивных состязаний — борьба куреш, подъём по столбу, бой мешками и так далее. Человеку, соблюдающему пост, участвовать в них было бы затруднительно, поэтому Сабантуй рекомендуется проводить либо до Рамадана, либо после. Праздники с президентами Башкортостана и Татарстана перенесли на 1 июля.