«Стану сурмамой. Опыт имеется»

Суррогатное материнство становится всё более популярным в России. С медицинской точки зрения технология несложная, гораздо сложнее процесс выглядит с юридической точки зрения. Фото: Александр Зайцев

Суррогатное материнство становится всё более популярным в России, но, как показывает практика последних лет, не всегда женщина, выносившая и родившая ребёнка, готова отдать его генетическим родителям. В среду «Российская газета» опубликовала постановление пленума Верховного суда России, касающееся дел, связанных с установлением происхождения детей. Один из разделов документа содержит правила рассмотрения споров при суррогатном материнстве. Теперь суды должны более детально вникать в суть отношений между супругами и женщиной, оказавшей услугу, а также учитывать интересы ребёнка.

Если родителей трое

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при которой плод вынашивает посторонняя женщина. Для некоторых семейных пар это единственный шанс обзавестись потомством. Как отметил специалист по биоэтике, доцент Уральского государственного медицинского университета Вячеслав Киселёв, в России 15–18 процентов супружеских пар бесплодны, а это — способ им помочь. Однако согласно статье 51 Семейного кодекса РФ биологические мама и папа могут стать родителями по документам только в случае, если «временная» мама даст на это согласие. На практике так происходит не всегда, поэтому порой трое людей, причастных к рождению малыша, вынуждены выяснять отношения в суде.

— В нашем регионе громких судебных дел, когда биологические родители и суррогатная мать спорили бы из-за малыша, пока не было, — заявила «ОГ» главный специалист по взаимодействию со СМИ Управления Судебного департамента в Свердловской области Ирина Самигулина. — Но в других регионах такие прецеденты случались не раз. Так, в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге суд лишил родительских прав суррогатную мать, которая, родив мальчиков-близнецов, отказалась отдать их биологическим родителям и записала себя матерью в свидетельствах о рождении детей. Ранее в Ульяновской области суд отказал в правах биологическим родителям, оставив ребёнка женщине, выносившей его.

«Стану домиком для вашего малыша»

Сегодня суррогатное материнство наряду с другими вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) помогает решить проблему мужского и женского бесплодия. В Екатеринбурге соответствующую услугу оказывают в трёх медцентрах — это «Центр семейной медицины», «Партус» и «Гармония». Специалисты центров говорят, что бесплодие в регионе «молодеет», поэтому услуга становится всё более востребованной.

— В нашем отделении ВРТ эта технология не практикуется, но мы ведём таких беременных и принимаем у них роды, — рассказала «ОГ» директор Уральского НИИ ОММ Надежда Башмакова. — С медицинской точки зрения, данная технология несложная, главное, чтобы были женщины, готовые стать суррогатной матерью.

Супруги, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей, и женщины, готовые им помочь за материальное вознаграждение, ищут друг друга, в том числе через Интернет. Это похоже на то, как ищут покупателей на машину или хотят завести щенка либо отдать его в хорошие руки. На одном из сайтов, посвящённых медицинским вопросам, я нашла «доску объявлений». Там в разделе «Суррогатное материнство» только с начала мая этого года жители разных городов России и стран СНГ разместили более 850 объявлений: «Стану сурмамой. Резус отрицательный. Имеется опыт», «Порядочная сурмама. Одобрена репродуктологом», «Ищем сурмаму с переездом, гонорар 1,2–1,5 миллиона», «Семье срочно нужна сурмама. Миллион», «Стану домиком для вашего малыша» и так далее. Кто-то предлагает весь «соцпакет» для потенциальной сурмамы — жильё на время беременности, оплату питания, транспорта и медуслуг.

Биологические родители первоначально оговорённую сумму обычно увеличивают, если суррогатная мама родила двойню или ей сделали кесарево сечение. Фото: Алексей Кунилов

Миллионный гонорар

— Желающих стать сурмамой в нашем регионе достаточно, но существует множество медицинских критериев, которым должна соответствовать такая женщина, — пояснил «ОГ» председатель президиума Свердловской областной коллегии адвокатов Роман Бикбулатов. Он на протяжении 16 лет занимается юридическим сопровождением программ суррогатного материнства.

По его словам, бывает, что такую услугу бесплатно оказывают мать дочери, сестра сестре или брату. Но чаще всего суррогатными мамами (как в стране, так и у нас в регионе) становятся женщины, которые находятся в сложном финансовом положении и заинтересованы, прежде всего, в получении вознаграждения. Как правило, они разведены и уже имеют детей.

— Передача вознаграждения происходит обычно в момент, когда женщина, родившая ребёнка, подписывает согласие на регистрацию малыша на биологических родителей. При этом в течение девяти месяцев эти родители, как правило, содержат её, так как хотят, чтобы она не работала, а занималась своим здоровьем, — отметил наш собеседник.

По его оценке, в среднем, одна попытка завести ребёнка обходится биологическим родителям в полтора-два миллиона рублей — с учётом платы за поиск потенциальной сурмамы и юридического сопровождения процедуры, оплаты услуг медицинского центра и «гонорара» сурмаме.

— Но попытка может быть неудачной. Общемировая практика показывает, что КПД данной программы — 50 процентов. Есть пары, которые делают четыре, а то и пять попыток. Можно же использовать и несколько сурмам. У нас был случай, когда у одних родителей от разных женщин появились на свет малыши с разницей в два месяца. Как потом родителям объяснять, что это родные братья? Мы через суд меняли дату рождения одному из мальчиков, — рассказал Роман Бикбулатов.

Он считает, что в целом сфера суррогатного материнства сегодня недостаточно хорошо урегулирована, и в этом смысле постановление Верховного суда — шаг вперёд. Хотя в постановлении не отдан приоритет какой-либо стороне, судам проще будет защищать биологических родителей.

Такого же мнения придерживается президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров.

— Биологические родители и женщина, готовая выносить ребёнка, подписывают договор. Сотрудникам репродуктивного центра не важно, как он составлен, их волнуют лишь медицинские аспекты. При этом всегда есть риск, что суррогатная мама может отказаться от своих обязательств, поскольку, помимо юридических, тут присутствуют психологические и морально-этические проблемы. Сейчас, с учётом позиции Верховного суда, появится возможность более эффективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Кстати В Австрии, Германии, Италии, Швеции и ряде других стран суррогатное материнство полностью запрещено. В некоторых странах, как скажем, Великобритании, Дании, Канаде, Израиле, оно разрешено лишь в некоммерческом виде, то есть женщина, готовая выносить ребёнка, не получает вознаграждения за свои услуги, и любая реклама таких услуг недопустима. В России, так же как в ЮАР, Грузии, Украине, некоторых штатах США, официально разрешается использовать эту технологию, в том числе на коммерческой основе.