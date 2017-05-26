Народ, у которого такие богини, как Венера, обречён

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Дмитрий Сивков, главный редактор газеты «Шалинский вестник»:

— В юности особой вехой мне виделся 2017 год. «Вот бы дожить! — думал я. — Вот бы увидеть, как будет праздноваться столетие Великой Октябрьской социалистической революции!». Конечно, расстраивало, что мне к тому времени стукнет почти полвека и я не смогу органично влиться в ряды торжествующих. Теперь желание «влиться» пропало.

Но при всём при том нет внутреннего отторжения того времени и идеалов, рождённых им. Как не было и тогда, когда носил пионерский галстук и комсомольский значок, тех же чувств и к христианской морали.

Как показало время, и то и другое, так или иначе, подвигает к сохранению духовных скреп, тех самых, по поводу которых так любят иронизировать представители либерально мыслящей части нашего общества.

При написании первого предложения предыдущего абзаца рука дрогнула и вместо «идеалов» получилось «идолов». Тут, как говорится, «оговорка по Фрейду». Недавно закончил свой роман, действия его разворачиваются вокруг Венеры Милосской. В одном эпизоде заходит речь о том, что «Девушка с веслом» (тип советских парковых скульптур, ставших своего рода притчей во языцех) могла быть создана по образу самой известной в мире скульптуры.

Первую «Девушку с веслом» изваял скульптор Иван Шадр. В 1935 году скульптуру, изображающую спортсменку во весь рост с веслом в правой руке, установили в центре фонтана на центральной магистрали главного парка страны…

Есть все основания предполагать, что Иван Шадр — по паспорту Иван Иванов, взявший псевдоним от родного города Шадринска, — создавал «Девушку с веслом» под впечатлением Венеры Милосской. Но сейчас не об этом, а о натурщице. Ею стала семнадцатилетняя Вера Волошина. Без всякой иронии — типичный образ успешной девушки тех лет: сибирячка, студентка Центрального института физкультуры в Москве, параллельно с учёбой и занятиями спортом, посещала аэроклуб, прыгала с парашютом… Во время Великой Отечественной войны девушка стала разведчицей, несколько раз успешно выполняла задачи в тылу врага. Вера служила в одном подразделении с Зоей Космодемьянской — в диверсионно-разведывательной группе штаба Западного фронта, обе погибли примерно в те же дни при схожих обстоятельствах.

Помните, как раньше, в советское время, принято было говорить: «Два мира — две политики». Времена ушли, а лозунги не потеряли своей актуальности. Я, по сути, абсолютный «ватник». И это даже не фигура речи — я в детстве и юности не одну фуфайку износил. Так вот для меня образ «Девушки с веслом» Шадра намного ближе Венеры Милосской. Народ, у которого такие богини, как Венера, обречён, что и показала история.

Наши же «богини», народившиеся в революционной, а не морской пене, воевавшие наравне с мужиками, принимали смерть мученическую за Родину. Вот оттого наш народ и смог выстоять и победить во всех революциях и войнах. И победит, выстоит в следующих.