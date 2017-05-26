Уральский след в биографии главного телохранителя Сталина

Первый канал закончил показ сериала «Власик. Тень Сталина». Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». РЕЖ. АЛЕКСЕЙ МУРАДОВ

Недавно «Первый канал» показал сериал «Власик. Тень Сталина» о генерал-лейтенанте Николае Власике — легендарном начальнике охраны генералиссимуса. Несмотря на то что фильм был довольно-таки продолжительным, в нём не отражено много интересного из жизни этого человека. Например, нас заинтересовали семь месяцев на Урале. Генерал-лейтенант на подполковничьей должности служил заместителем начальника Баженовского исправительно-трудового лагеря в Асбесте.

«Они таскали у Власика папироски…»

Власика ведь не сразу арестовали. Вначале расформировали возглавляемое им Управление охраны МГБ и перевели его на унизительную для генерала должность заместителя начальника лагеря, коих в то время было очень много. Благодаря Асбестовскому историческому музею нам удалось найти человека, который жил с Власиком по соседству. Вспоминает заведующий музеем завода «УралАТИ», краевед Владимир Рубцов:

Дом в Асбесте, в котором с мая по декабрь 1952 года жил Николай Власик (позже этот дом снесли). Во дворе играют Вова Пашкин (справа) и Вова Рубцов, будущий краевед. Фото: из Архива Владимира Рубцова

— Мне пять лет было, когда в Асбест приехал Николай Власик. Жили мы тогда на улице Осипенко, от его дома под номером 7 неподалёку. На этой улице стояли небольшие коттеджи, которые построили немцы-военнопленные. К тому времени их уже отправили домой, остались только военные преступники. Дома были добротные, но их потом всё-таки снесли, так как карьер расширялся, и сейчас этой улицы нет. Власик жил по соседству с Нектарием Пашкиным, управляющим трестом «Асборуда», с ним была какая-то женщина, а уж кем она ему приходилась, нам, пацанам, было неведомо. Я, может быть, и не запомнил бы ничего по малолетству, но к Николаю Сидоровичу Власику на лето приехали двое парнишек-близнецов (кажется, его племянники). Они нам погодки были, мы вместе часто играли. Помню, они иногда у Власика длинные такие папироски украдкой вытаскивали, и мы изображали взрослых курильщиков, даже поджигали, но не курили, не получалось, да и вкус неприятный. У дома, если Николай Сидорович никуда не уезжал, всегда стояла зелёная «Победа» с водителем. По вечерам Власик часто гулял в накинутой на плечи офицерской плащ-палатке. И дома у них бывал, обстановка, сказал бы я, была очень спартанской. Мужчиной Власик был видным — невысокий, но плотный. Сила в нём чувствовалась…

Больше никаких следов асбестовской ссылки нам найти не удалось, несмотря на расспросы краеведов. Осмелюсь предположить, что повлиял режим секретности — чем занимался бывший телохранитель Сталина в лагере, мало кто знал. К слову, тот лагерь уже давно расформирован. Николай Власик при всей своей занятости успевал вести личные дневники. Недавно они были рассекречены, но об уральском периоде в них ничего нет. Известно, что в это время он писал письма вождю и в разные инстанции…

Телохранитель № 1

Власика подставил, конечно, Берия, это очевидно и из фильма, и из исторических трудов, мемуаров современников. Не нравилось Лаврентию Павловичу, что его подчинённый ближе к вождю, чем он сам. Многие исследователи полагают, что устранил он Власика ещё и потому, что тот не дал бы Берии устранить Самого. Недаром же Власик сказал при аресте: «Не будет меня — не будет Сталина». Уж он-то не стал бы сутки торчать за дверями и ждать, когда Сталин «проснётся», вышиб бы дверь и вызвал врачей. Так и вышло — Сталин умер через три месяца после ареста его телохранителя. Но почему же он всё-таки сдал своего верного «сторожевого пса»?

Иосиф Сталин и Николай Власик. Фото: Кадр из фильма «Дневник охранника вождя», 1tv.ru

Ростовчанка Вера Байкеева, которая писала сценарий фильма, изучила множество документов и литературных источников. Она рассказала в одном из интервью, как тонко Берия подвёл вождя к мысли о непорядочности Власика. Стояли они на крыше Ближней дачи и Сталин спросил — «Что это неподалёку за город возник?» Берия отвечает, что это «ваш Власик для своих охранников построил». Николай Сидорович действительно построил небольшой посёлок со стадионом, бассейном и кинотеатром для подчинённых, чтобы они и рядом с охраняемым объектом были, и держали себя в хорошей физической форме. А как было подано? Или, например, сказал мимоходом, что Власик за астраханской селёдочкой самолёты гоняет… Незадолго до смерти Сталина было принято решение построить ещё несколько резиденций для вождя, и поручили это Власику. Огромные деньги были выделены генералу с образованием в три класса. И в какой-то момент Сталина насторожила бесконтрольность телохранителя.

Николай Сидорович, конечно, тот ещё фрукт был, точнее, продукт номенклатуры тех лет, и себя благами не обижал. Одних фотоаппаратов у него изъяли 14 штук. Но он охотно делился фотографиями с событий, в которых принимал участие Сталин, с газетами. Военачальники вывозили из Германии трофеи вагонами, а Власик привёз для сестры двух коров и лошадь. Словом, личность была яркая и противоречивая…

У нашей страны интереснейшая история. Министр культуры Владимир Мединский отметил в одном из своих интервью, что недавно вышедшие фильмы — «28 панфиловцев», «Время первых», «Страна Советов. Забытые вожди», «Екатерина» и другие пользовались успехом у зрителя не только потому, что хорошо сделаны, а ещё и потому, что наша история сама по себе — весомый бренд.

Досье "ОГ" Николай ВЛАСИК родился 22 мая 1896 года в селе Бобыничи Гродненской губернии в бедной крестьянской семье. Белорус. В три года остался сиротой. Окончил три класса церковно-приходской школы. С 1918 года — в Красной армии. В 1919 году был переведён в ВЧК. В 1927 году возглавил спецохрану Кремля и стал начальником охраны Сталина, а позже и всего руководства страны. В декабре 1952 года был арестован по «делу врачей», через три года отправлен в ссылку в Красноярск. Последние годы жизни провёл в Москве. Умер в 1967 году. Реабилитирован посмертно. Кстати В Асбест был сослан ещё один сталинский «сокол» — Лазарь Каганович, но позже, в 1957 году. Руководил трестом «Союзасбест» и, по свидетельству современников, производственником оказался слабеньким. Здесь закончилась карьера ещё нескольких генералов и вое-начальников, менее известных. Почему именно в Асбесте? До границ и транспортных артерий далеко, а связь легко контролируется.