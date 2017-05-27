Владислав Потанин, директор Нижнетагильского технологического института — филиала УрФУ:

— Государство строится не на капитале и экономике, а прежде всего на культуре, идеологии, национальной идее, способной объединить народ страны.

Ради чего совершалась революция? В чем её сила? В идеологии преобразований 1917 года лежали социальные и демократические принципы, отражающие интересы крестьян и рабочих, то есть большинства граждан.

Революция позволила за короткий срок вывести страну из аграрной в индустриальную. К началу Второй мировой войны было построено более 9 000 предприятий. Она дала впервые в мире гарантии на достойный труд, бесплатное образование, медицину. И шлейфом вслед за изменениями в советском государстве и в других странах также пошли социальные подвижки: снизилась продолжительность рабочего дня на заводах, получили гражданские права женщины.

Идеология позволила объединить многонациональные республики в одно целое сильное государство, достижениями которого мы пользуемся и сегодня. Революция дала возможность советскому государству одержать победу над фашизмом — чумой XX века.

При всех обвинениях советской власти в тоталитаризме, номенклатуре и прочем советская социальная система была куда более демократичной не только в сравнении с царским режимом, но и в сравнении с постсоветским периодом и главными держателями демократических принципов — США.

В чём заключается демократия? Для меня это степень возможности граждан влиять на результат процессов. Советская система обладала большими возможностями продвижения простых граждан в политическую, военную, научную элиту страны, что давало реальные возможности управления страной. Руководители страны, за исключением В.И. Ленина, были выходцами из простых рабочих или крестьян.

Революция позволила создать эффективную систему управления государством, обеспечить новый этап общественного развития не только России, но и другим странам мира. Примером продолжения развития социалистического общества является Китайская Народная Республика.

Находясь между Западом и Востоком, Россия сегодня снова выбирает свой самобытный путь развития, наверное, для очередного мужественного преодоления трудностей и нахождения особой миссии.

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