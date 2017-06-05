Преподавателей из России приглашают работать за 250 тысяч юаней в год в вузы Китая

В 33 институтах и образовательных центрах Сычуаньского университета обучается примерно 60 тысяч студентов. Фото: Денис Болихов

С 19 по 24 мая по приглашению генерального консульства КНР в Екатеринбурге делегация из восьми свердловских и двух новосибирских журналистов посетила Китай, чтобы узнать, в каких сферах регионы Урала и Сибири могут сотрудничать с провинциями Поднебесной. Как выяснилось, китайские университеты сегодня предлагают российским преподавателям и студентам очень привлекательные условия для работы и обучения.

По словам представителя информационного департамента министерства иностранных дел КНР господина Гун Анминь, отношения Китая и России длительное время развиваются во всех сферах, включая экономику, политику и культуру. И с 2012 года было решено усилить гуманитарное сотрудничество между странами, что включает выстраивание отношений со СМИ и в сфере образования. Поэтому отдельным пунктом программы визита стало посещение учебных заведений, в которых готовят в том числе будущих журналистов.

Стипендия — 25 тыс. рублей. Делегацию познакомили с Сычуанским университетом в городе Чэнду, который является одним из крупнейших вузов на Юго-Западе Китая, в рейтинге министерства образования КНР он находится в пятёрке лучших университетов.

Справа за столом - три российских магистрантки, проходящих обучение в Сычуанском университете. Слева от них - декан факультета журналистики Института литературы и журналистики Сычуаньского университета госпожа Цао. Фото: Мария Ивановская

— Хотя у нас учится много студентов из России, большинство из них изучают китайский язык или получают образование в сфере международных отношений. И у нас не хватает студентов, которые изучают журналистику в Институте литературы и журналистики. Поэтому нам бы хотелось, чтобы вы предложили своим студентам учиться здесь, — сказала декан факультета журналистики Института литературы и журналистики Сычуаньского университета госпожа Цао.

По её словам, условия для всех специальностей одинаковые — китайская сторона предоставляет магистрантам из России стипендию в 3 тысячи юаней в месяц (примерно 25 тысяч рублей) и общежитие. Программы рассчитаны на тех, кто уже получил степень бакалавра или квалификацию специалиста в России. Обучение длится три года. Единственной проблемой является то, что преподавание ведётся на китайском языке. Однако у студентов с нулевым или плохим знанием китайского есть возможность также по стипендии прослушать ускоренный курс языка с начального уровня, а потом, сдав тест HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi, экзамен по китайскому языку для лиц, не являющихся его носителями) на пятый уровень, продолжить обучение в магистратуре.

Большие перспективы. Российскую делегацию познакомили с магистрантками из России: Екатерина Власова и Анастасия Соловьёва за день до нашей встречи защитили дипломы на китайском языке.

— Три года назад мы приехали сюда с Сахалина по стипендии. Там мы выучились на востоковедов-бакалавров. Потом делегация из нашего университета съездила сюда, и нас послали учиться, о чём мы нисколько не жалеем. Здесь мы получили специальность «преподавание китайского языка за рубежом». Мы можем быть учителями в любой стране мира. В России мы два года изучали китайский язык, но с нами приехали четыре человека, которые вообще не знали его. Они изучали китайский с нуля целый год, нашли себе китайских друзей и освоили язык, — рассказали девушки.

Сейчас Анастасия собирается переезжать в Москву, где будет работать переводчиком в компании, которая сотрудничает с Китаем, а Екатерина хочет остаться здесь.

— Изначально мы приехали сюда, потому что пожить бесплатно в другой стране — это классно. Сейчас я смотрю на это по-другому. Даже если я не найду работу переводчиком, у меня есть предложение работать здесь учителем английского в детском садике: общаешься с детьми и получаешь зарплату в сто тысяч рублей в месяц плюс 10 тысяч рублей на оплату квартиры. Вообще я хотела бы стать учителем китайского языка или переводчиком в России. Но сначала я хочу получить здесь стаж работы, — поделилась своими планами Екатерина.

Зарплата преподавателя — более 170 тыс. рублей.

— Нам ещё очень не хватает преподавателей из России — мы хотим пригласить тех, кто изучает русскую литературу и журналистику. Мы можем предложить им трёхлетний контракт и зарплату 250 тысяч юаней в год (более 170 тыс. рублей в месяц), а также финансовую поддержку в размере 150 тысяч юаней (более 1,2 млн рублей) для исследований. Преподаватели должны владеть китайским или английским языком, однако если они преподают русскую литературу, то могут читать лекции и на русском, — пояснила директор отдела иностранных дел Института литературы и журналистики доктор философии Хе Янли.

Директор отдела иностранных дел Института литературы и журналистики доктор философии Хе Янли (в центре). Фото: Мария Ивановская

— Это интересное предложение, таких стипендий у нас нет, — прокомментировал инициативы китайских коллег председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, который возглавлял делегацию российских журналистов. — Трудность — это китайский язык. Но у нас есть Институт Конфуция в УрФУ, там ускоренное обучение за два-три года. И поэтому, думаю, когда узнают об этом предложении, студентов там будет больше.

— С Китаем у нас пока есть два больших контакта, — рассказал «ОГ» доцент департамента «Факультет журналистики» УрФУ Валерий Амиров. — С Китайским университетом коммуникаций в Пекине подписан договор о сотрудничестве. Почти каждый год пара наших преподавателей и пара студентов ездят туда на стажировки. Аналогично они посылают одного-двух магистрантов или студентов к нам. Сейчас на каждом курсе факультета журналистики у нас учится один-два китайских студента, есть один аспирант из Китая. Кроме того, они печатаются в нашем научном журнале. Недавно впервые наши работы опубликовали в их научном журнале. Примерно год назад подписан договор со вторым китайским университетом, который называется Народный университет Китая в Пекине. Обсуждались и стажировки в китайских СМИ — на «Радио Пекина» и в «Синьхуа». Там есть русские отделы, так же, как в «Жэньминь жибао», где я печатался.