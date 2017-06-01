Можно ли совсем обойтись без «химии»?

Лечить и удобрять растения лучше не химическими, а биологическими препаратами. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Сегодня дачники всё чаще задумываются о том, чтобы получить урожай большой и в то же время экологичный. О том, можно ли избежать применения химических препаратов на садовом участке, «ОГ» рассказал декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил КАРПУХИН.

— Михаил Юрьевич, можно ли на огороде полностью обойтись без химических удобрений?

— Я считаю, что лучше использовать натуральные средства повышения плодородия почвы: компост, перегной, навоз, птичий помёт. Химические удобрения могут использоваться в небольшом количестве для того, чтобы грамотно сбалансировать состав почвы. К примеру, в органических удобрениях много азота, но мало фосфора и калия. По-

этому в компост или навоз можно добавлять в небольшом количестве такие удобрения, выпускаемые промышленностью, как сульфат калия и двойной суперфосфат. Одно из самых вредных химических удобрений для овощных культур, на мой взгляд, хлористый калий, поскольку он содержит хлор. Это удобрение стоит вносить в почву только с осени, чтобы за зимний и весенний периоды вымылся весь хлор.

— Химикаты зачастую применяют для борьбы с вредителями. Правильно ли это?

— Химические препараты есть смысл использовать только тогда, когда превышен экономический порог вредоносности, то есть степень повреждения вредителями слишком высока. В остальных случаях лучше довольствоваться механическим сбором вредителей и народными средствами, например, применять настои и отвары табака, полыни и других растений, отпугивающих вредителей. Безвредны для человека и окружающей среды также препараты, в основе которых токсины биологического происхождения, например, Битоксибоцилин, Дендробацилин, Актофит, Фитоверм и другие. Для борьбы с болезнями растений также следует использовать препараты не химического, а биологического происхождения.

— Стоит ли пользоваться стимуляторами роста?

— Их нужно использовать обязательно для снятия стресса растений, вызванного сильной жарой, продолжительным холодом, резкими перепадами температуры, а также для повышения иммунитета агрокультур. Но выбирать нужно препараты растительного происхождения, к примеру, «Росток», «Чернозём», «Новосил», «Гумимакс».

— Что, на ваш взгляд, лучше: всё лето пропалывать огород, не разгибая спины, или использовать вещества, поражающие сорняки?

— Я убеждён, что на садовом участке никакие гербициды использовать нельзя, они вредны. А кроме обычной прополки, есть другие средства борьбы с сорняками. Так, при постоянном кошении многие сорняки уходят, многие погибают при постоянном их подрезании. Кроме того, можно использовать такой способ: после уборки урожая накрыть грядку непрозрачным материалом — поскольку свет будет недоступен, сорняки не взойдут.