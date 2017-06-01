Овощевод из Челябинска предлагает садоводам отказаться от лопаты и сеять бобовые

Николай Александров вырастил в своей теплице помидор весом один килограмм 980 граммов. Фото из архива Николая Александрова

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Овощевод-опытник из Челябинска Николай Александров уже много лет не перекапывает почву в своём саду, не вносит в неё минеральные удобрения и тем не менее получает большие урожаи. Ему, кстати, принадлежит помидорный рекорд Урала: в своей теплице он вырастил плод томата весом почти в два килограмма. Он часто бывает на выставках садоводов в Екатеринбурге, где читает лекции. Специально для «ОГ» он кратко изложил суть своей технологии.

Пахать не надо

Николай Александров называет её ЭМ-технологией, или технологией эффективных микроорганизмов. И для того чтобы почвенные микроорганизмы давали отдачу, придерживается следующих правил: не перекапывает землю и, боже упаси, не обрабатывает её плугом с оборотом пласта, полностью отказался от минеральных удобрений, но зато использует мульчирование и посев сидератов.

По его мнению, глубину обработки почвы надо ограничить семью сантиметрами. При этом ссылается на работы основателя почвозащитной системы земледелия Ивана Овсинского, русского почвоведа Василия Докучаева, практический опыт курганца Терентия Мальцева. Их идеи актуальны как при обработке больших площадей, так и в малых хозяйствах. Потому что везде действуют одни и те же законы природы.

— В поверхностном слое земли на глубине до 5–7 сантиметров обитают так называемые строгие аэробы — микроорганизмы, которым для осуществления жизнедеятельности нужен кислород. Глубже находятся микроорганизмы анаэробной группы — им кислород даже вреден. При глубокой обработке почвы анаэробы поднимаются наверх, аэробы, наоборот, закапываются вглубь. В результате большинство микроорганизмов гибнет. А на их место приходит патогенная микрофлора, — говорит Николай Александров.

В этом случае про лопату садоводу нужно вообще забыть, а для рыхления почвы использовать плоскорез Фокина. Им, кстати, гораздо легче работать, чем лопатой или садовыми вилами, не надо переворачивать кубометры земли, но большинству садоводов такая обработка всё ещё кажется недостаточной.

— Применяя ЭМ-технологию, вы освободитесь от тяжёлого труда и вредного для структуры почвы её перелопачивания. Бактерии и микрофауна, жучки и червячки справятся с этой работой гораздо лучше любой искусственной технологии. Дождевой червь за сезон проходит до семи километров пути. Представляете, как они взрыхлят почву, если их там будут тысячи, — говорит он.

Вредность глубокой перекопки заключается ещё и в том, что от неё разрушается микроструктура поверхностных слоёв почвы, разрушаются микроканалы, по которым в эти слои проникает влага и кислород. В результате почва высыхает и покрывается влаго- и воздухонепроницаемой коркой. При глубокой обработке почвы разрушается также система «биологического насоса», который снабжает верхние её слои необходимыми растениям макро- и микроэлементами.

Мульчируйте почву

Ещё один агроприём, который он пропагандирует — это мульчирование. В качестве мульчи использует полностью ферментированный компост или навоз, а также любую органику: зелёную скошенную массу, солому, листья, подрезанные сорняки.

— В природе нет голой земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнажённая, незащищённая почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, а после дождя превращается в грязь и перестаёт дышать. Мульчирование даёт неизменно положительный результат, поскольку мульча защищает землю от перегрева солнцем и высушивания, способствует усиленному поглощению почвой влаги и питательных веществ из воздуха, не позволяет развиваться сорнякам. Со временем мульча превращается в гумус, — говорит Николай Александров.

Откажитесь от «химии»

Также он отказался от химических удобрений на участке. И не потому, что это «химия», которая, как считают многие, уже априори вредна.

— Внесение в почву азота, фосфора и калия способствует формированию мощной корневой системы и зелёной части растений, однако при этом из почвы усиленно вымываются микроэлементы, например, селен. Отсутствие селена в почве снижает иммунитет растений, и вы будете вынуждены бороться химическими же средствами с болезнями и вредителями, всё более истощая и заражая почву, — говорит он.

Азота, калия, фосфора в любой почве находится гораздо больше, чем нужно растениям, но из-за отсутствия эффективных микроорганизмов эти элементы находятся зачастую в недоступной для них форме. Растения привносят в почву больше органики, чем расходуют. Поэтому убирать растительные остатки с грядок он не советует. Их надо обязательно обрабатывать бактериальной закваской из ЭМ-препаратов для ускорения ферментации.

Сейте сидераты

Также одним из способов обогащения почвы питательными веществами является посев сидератов. Сидератами, как он считает, могут быть любые однолетние жизнестойкие растения — бобовые, злаковые, крестоцветные. Они не только оживляют землю и снабжают её органикой, когда мы их скашиваем или заделываем в почву, но и структурируют корнями её верхний слой. Для подкормки сидератов также можно использовать раствор препарата «Байкал ЭМ-1» в концентрации 1 к 1000. При этом сидераты с успехом могут заменять навоз, компост, минеральные удобрения.