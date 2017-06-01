«Калифорнийцы» превращают отходы в перегной

Почва, полученная при помощи калифорнийских червей, - лучшее естественное удобрение для любых растений. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Садоводы используют специально выведенную учёными породу дождевого червяка для улучшения плодородия почвы.

В последнее время эксплуатация калифорнийских червей у дачников стала набирать популярность. Один малёк стоит всего 1 рубль, а взрослая особь — около 5 рублей. На одну компостную яму хватает около 50 червей.

Правда ли они так полезны для земледелия и не наносят ли вред исконным обитателям уральской почвы? В этом «ОГ» помог разобраться доктор сельскохозяйственных наук, директор Уральского НИИ сельского хозяйства Никита Зезин.

— Почва, которая получается из отходов жизнедеятельности калифорнийских червей, очень богата полезными для растений веществами, экологична и абсолютно безвредна, — развеивает опасения Никита Зезин.

Дело в том, что «калифорнийцы» по-научному — это порода обыкновенного дождевого червяка. А от него, как всем известно со школьной скамьи, природе нет никакого вреда — лишь польза. Этот особый червь был выведен путём скрещивания обычных дождевых как раз для сельскохозяйственных целей.

— Они очень быстро размножаются, поэтому так много едят, им требуется энергия, — поясняет Зезин. — Когда мы изучали их в нашем институте, то наблюдали, как на глазах отходы (старая трава, остатки овощей, солома, навоз) превращались в плодородную землю, которую можно было вносить под посадки любых овощей, цветов и плодовых деревьев.

За полтора месяца яма с компостом, в которой живут «калифорнийцы», становится ямой с перегноем. Тогда как обычно компостная куча перегнивает лишь за два года. В течение одного только лета в одной компостной яме можно дважды заменить содержимое — и получить безопасное, экологически чистое, а главное, — совершенно естественное удобрение для дачного участка. При этом искусственно выведенная порода червяков не способна нанести вреда местным дождевым червям.

— Зимой калифорнийские черви вымерзнут — они не приспособлены выживать в суровых условиях нашей местности, — поясняет Зезин. — Поэтому рачительные хозяева на холода переносят их в тёплое помещение либо в погреб — при температуре не ниже 4 градусов Цельсия. А с началом тёплого сезона снова отправляют в работу, в компостную яму или кучу.