Как выбрать натуральные овощи и фрукты?

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Как обезопасить себя, покупая на рынке или в магазине овощи и фрукты, и не нарваться на «химию»? Ведь, как известно, до прямого отравления дело редко доходит, а вот накопление в организме всевозможных вредных веществ медленно, но верно подрывает здоровье.

Вот несколько правил, с помощью которых можно выбирать овощи и фрукты и хоть как-то постараться обезопасить себя и своих близких:

Помидоры. Тонкая кожица — первый и самый верный признак правильных помидоров. Твёрдый, как камень, помидор лучше отложить в строну и перейти к следующей выкладке. Ещё один признак использования нитратов — большая и белая плодоножка и наличие в мякоти белых прожилок.

Огурцы. Первым делом надо обращать внимание на кончики огурца — они должны быть упругими. Если мягкие, то лучше его не покупать. Также не рекомендуют брать огурцы без семян, это тоже может свидетельствовать о большом количестве вредных веществ. Несезонные огурцы наверняка обработаны парафином, их надо чистить.

Капуста. Экологически взращённые кочаны отличаются тонкими листьями и ровным окрасом. Заметили темные пятна? Скорее всего, это грибок, обожающий пестицидные места.

Морковь. Никаких странных пятен. Самый лучший вариант — не слишком яркая и не самая большая морковка. Переростки с претензией на гигантоманию — стопроцентно выращены на химии. К бабке не ходить.

Яблоки. Этот плод — один из наиболее склонных к накоплению нитратов. Особенно их содержанием отличаются импортные яблоки. Вот их-то надо чистить обязательно. Вообще, до начала лета ни одно яблоко прежнего урожая не долежит без хим-обработки. Можете сами в этом убедиться: залейте фрукт кипятком, и на поверхности воды появится масляная плёнка — верный признак парафиновой обработки с добавлением вредных веществ.

Кстати

Эффективность портативных приборов для определения содержания нитратов, которые часто используют в быту, специалисты ставят под сомнение. Так, в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и Ревде одно из таких доморощенных исследований прокомментировали следующим образом:

— Доверия у специалистов к таким приборам нет. Настораживает их универсальность (они делают замеры и радиационного фона). Наши анализы всё-таки намного сложнее, с применением химреактивов и довольно сложных приборов. Экспресс-методы не всегда точны и могут иметь высокую степень погрешности.